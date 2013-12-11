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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۹

با وجود حضور افشارزاده و سجادی؛

غیبت عجیب اعضاء مجمع انتخابات فدراسیون اسکی را لغو کرد

غیبت عجیب اعضاء مجمع انتخابات فدراسیون اسکی را لغو کرد

غیبت دسته جمعی روسای هیات‌ها در مجمع انتخابات فدراسیون اسکی باعث شد با وجود حضور معاون وزارت ورزش و دبیرکل کمیته ملی المپیک این مجمع برگزار نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات ریاست فدراسیون اسکی قرار بود ساعت 9:30 صبح امروز چهارشنبه در سالن آکامی ملی المپیک برگزار شود اما به دلیل غیبت دسته جمعی روسای هیات‌ها و اعضای مجمع این انتخابات برگزار نشد.

این اتفاق در حالی رخ داد که نصرالله سجادی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در سالن برگزاری مجمع حضور یافتند و تمامی کاندیداهای ریاست این فدراسیون نیز در جلسه حاضر شدند ولی خبری از روسای هیات‌ها نشد تا این مجمع منتفی شود.

نمایندگان دواری، باشگاه‌ها و قهرمانان قبل از شروع جلسه پای برگه را امضاء کردند ولی در سالن حضور نیافتند و تنها نمایندگان نیروهای مسلح، ورزش کارگری، آموزش و پرورش و دانشگاهی در سالن مجمع حضور داشتند با این حال مسئولان وزارت ورزش برگزاری این مجمع را لغو کردند.

کد مطلب 2193308

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