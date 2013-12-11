غیبت عجیب اعضاء مجمع انتخابات فدراسیون اسکی را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات ریاست فدراسیون اسکی قرار بود ساعت 9:30 صبح امروز چهارشنبه در سالن آکامی ملی المپیک برگزار شود اما به دلیل غیبت دسته جمعی روسای هیات‌ها و اعضای مجمع این انتخابات برگزار نشد.

این اتفاق در حالی رخ داد که نصرالله سجادی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در سالن برگزاری مجمع حضور یافتند و تمامی کاندیداهای ریاست این فدراسیون نیز در جلسه حاضر شدند ولی خبری از روسای هیات‌ها نشد تا این مجمع منتفی شود.

نمایندگان دواری، باشگاه‌ها و قهرمانان قبل از شروع جلسه پای برگه را امضاء کردند ولی در سالن حضور نیافتند و تنها نمایندگان نیروهای مسلح، ورزش کارگری، آموزش و پرورش و دانشگاهی در سالن مجمع حضور داشتند با این حال مسئولان وزارت ورزش برگزاری این مجمع را لغو کردند.