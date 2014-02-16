فرصتهایی که در صف سوخت گیری از دست می رود/ مشکلاتی که جایگاه های سوخت تبریز را به تعطیلی می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر با توجه به مشکلاتی چون کاهش مبلغ حق العمل کاری، بسیاری از جایگاه داران آذربایجان شرقی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین مسائل دیگر مجبور شده اند برخی از دستگاه های سی ان جی خود را به علت نبود قطعات آن و مشکلات فنی از چرخه استفاده خارج و حتی گاهی جایگاه خود را نیز تعطیل کنند.

بر اساس آمارهای اعلام شده، 34 جایگاه سوخت گاز طبیعی فشرده یا همان CNG در کلانشهر تبریز وجود دارد که به علت برخی از مشکلات، از این تعداد در حال حاضر پنج جایگاه تعطیل شده اند.

البته ناگفته نماند که در چند هفته گذشته، برودت هوا و لزوم تداوم گازرسانی به منازل مسکونی و مشترکان گاز شهری مزید بر علت شده تا برخی دیگر از جایگاه های سوخت سی ان جی تبریز نیز به تعطیلی کشیده شوند.

جایگاه های سی ان جی موجود پاسخگوی نیاز شهروندان نیست

فرماندار تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جایگاه های سوخت سی ان جی موجود در سطح شهر تبریز به هیچ وجه پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و موجب ایجاد صف های طولانی در مقابل جایگاه ها می شود.

رحیم شهرتی فر با بیان اینکه 34 جایگاه سی ان جی در تبریز وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به نیاز مردم این تعداد جایگاه مشکل مردم را حل نمی کند و باعث صف های طولانی شده است.

وی افزود: مردم تبریز نسبت به دیگر شهرهای کشور با مشکلات بیشتری در خصوص تامین سوخت سی ان جی مواجه است و باید با برنامه ریزی دقیق و منسجم حداکثر استفاده را از ظرفیت های موجود کرد.

شهرتی فر بر کوتاه کردن زمان پرداخت بدهی جایگاه داران به کمتر از یک ماه تاکید کرد و گفت: با کوتاه کردن زمان پرداخت مطالبات، مراجعات مکرر جایگاه داران به شرکت گاز کاهش می یابد.

فرماندار تبریز به استفاده از ظرفیت های موجود اولویت نخست در حوزه سی ان جی تاکید کرد و ادامه داد: جذب اعتبارات برای احداث جایگاه های جدید نیز باید در چشم انداز برنامه های آتی این شهرستان گنجانده شود.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث کاهش درآمدهای جایگاهداران شد

رئیس انجمن صنفی كارفرمایی جایگاه های سی ان جی آذربایجان شرقی گفت: نزدیک به 40 ماه است که از قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد ولی متاسفانه درصدی به کارمرزد جایگاه داران اضافه نشده و این امر باعث شده است که برخی از جایگاه داران نتواند جایگاه خود را اداره کنند.

امیری با اینکه جایگاه داران استان با کسری مواجه هستند اظهار داشت: جایگاه داران استان به علت برخی از مشکلات با کسری مواجه هستند و کسری در جایگاه ها جبران ناپذیر است.

وی ادامه داد: جایگاه داران حدود چهار سال است که با کسری مواجه هستند اما متاسفانه تاکنون بر این امر رسیدگی نشده است.

امیری کسری را یکی از عوامل تعطیل کردن جایگاه داران عنوان کرد و گفت: جایگاه داران به علت کسری نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند و این امر باعث افزایش بدهی آنها در نتیجه تعطیل شدن جایگاه ها منجر خواهد شد.

گازرسانی به مشترکان شهری علت قطع گاز برخی جایگاه های سوخت در تبریز است

مدیر گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان ‌شرقی گفت: اعمال برخی محدودیت ها در مورد جایگاه های سوخت برای پایداری گازرسانی به مشترکان شهری موجب افت فشار و در برخی موارد قطع گاز جایگاه ها شده است.

کریم باقری در خصوص برخی مشکلات سی ان جی داران آذربایجان شرقی اظهار داشت: به علت برودت هوا و گازرسانی به مشترکان شهری گاز برخی از سی ان جی ها قطع شده و این امر موجب صف های طولانی در جایگاه های سوخت شده است.

وی افزود: جایگاه های سوخت فعال در تبریز پاسخگوی نیاز مردم نیست و با بررسی و مشکلات جایگاه ها قرار است جایگاه های غیر فعال در سریعترین زمان ممکن فعال شوند.

باقری با تاکید بر تعیین تکلیف سی ان جی شهرک خاوران و سه راهی اهر تاکید کرد و گفت: جایگاه های سی ان جی شهرک خاوران و سه راهی اهر به دلیل برخی مشکلات به بهره برداری نرسیده است که باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: سی ان جی باسمنج آماده بهره برداری است اما نبود برق بهره برداری از این جایگاه سوخت را به تاخیر انداخته است.

باقری از فعال بودن 30 جایگاه در تبریز خبر داد و ادامه داد: در تبریز 30 جایگاه فعال هستند که به علت برودت هوا پنج جایگاه تعطیل شده است.

دستور وزیر کشور برای افزایش درصد حق العمل کاری عملی نشده است

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در خصوص اجرایی نشدن افزایش حق العمل کاری با دستور وزیر اظهار داشت: با توجه به پیگیری ها وزیر کشور دستور دادند که درصد حق العمل کاری جایگاه داران افزایش یابد که این امر محقق نشد.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: این دستور از رسانه ملی نیز اعلام شد اما تاکنون عملیاتی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: درآمدهای جایگاه داران نسبت به هزینه ها و تحریم ها ثابت مانده است و برای افزایش حقوق آنها پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: جایگاه داران برای کسب سود فعالیت می کنند و زمانیکه هیچ سودی نباشد در نتیجه جایگاه ها تعطیل و مردم با مشکلات مواجه می شوند.

سعیدی با اشاره به تعداد کم جایگاه های سوخت در تبریز اظهار داشت: در کلانشهر تبریز تعداد جایگاه ها نسبت به نیاز مردم کم است.

وی تاکید کرد: با استفاده از تکنولوژی و تامین قطعات در داخل باید وابستگی خود را به کشورهای خارجی برای تامین قطعات کاهش دهیم.

با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور حق العمل کاری جایگاه داران به 13درصد رسید و مابقی آن مقرر شد که به شرکت گاز برسد و مشکلات دیگری همچون افزایش هزینه های آب، برق و سایر خدمات از جمله تعمیر و تجهیزات قطعات باعث کاهش درآمد حق العمل کاران و در نتیجه باعث تعطیلی جایگاه ها شد.

با توجه به دستور وزیر کشور برای افزایش حق العمل کاری جایگاه داران و اعلام آن از رسانه ملی جای تعجب دارد که این دستورالعمل تاکنون اجرایی نشده و ملموس ترین نتیجه آن صف های طولانی است که در مقابل جایگاه ها شاهد آن هستیم که عملی شدن این دستور و کاهش سردرگمی و مشکلات عدیده مردم در ارتباط با جایگاه های سوخت، تنها با پیگیری نماینده های مجلس و همکاری مسوولان زیربط ممکن خواهد بود.

.........................................

گزارش: زهرا ناصران