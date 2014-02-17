سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعتراض بعضی از باشگاهها در هفتههای پایانی مسابقات لیگ برتر فوتسال، این مسائل را جو سازی رسانهای دانست و ضمن بیان مطلب فوق، اظهار کرد: آنهایی که شایعه میسازند، خودشان یک روز متوجه اشتباهشان میشوند. ما آدمی نیستیم که بخواهیم از تیم خاصی حمایت کنیم. تمام تلاشمان این است که عدالت رعایت شود. حالا اینکه بعضی از مسئولان باشگاهها برای توجیه نتایج خودشان حرفهایی میزنند، بحث دیگری است.
وی با تاکید بر اینکه در هفتههای پایانی جای هیچ نگرانیای وجود ندارد، یادآور شد: برای اینکه لیگ بیحاشیه بماند، بعضی از حرف و حدیثها را تحمل میکنیم. مطمئن باشید جوسازی بعضیها روی ما اثر نمیگذارد و ما دنبال تلافی کردن هم نیستیم. تا زمانی که من هستم اجازه نمیدهم حق هیچ تیمی ضایع شود.
رئیس کمیته فوتسال درباره انتقادهای افشین دبیری مالک باشگاه دبیری مبنی بر اینکه "افتخاری حتی به خودش زحمت نداد تا از اتاقش بیرون آمده و حرفهای ما را بشنود"، خاطرنشان کرد: کسی که میآید و آن صحبتها را مطرح میکند انتظار دارد با او رو در رو هم بشوم؟ من صحبتهایم را به دبیری گفتم و وی مسائلی داشت که به من ارتباطی نداشت. دلیلی ندارد دبیری سر هر موضوعی حتما با من صحبت کند. اگر احساس میکردم نیاز به ورود من است، حتما به این مسئله ورود میکردم.
وی ادامه داد: اگر آقایان فکر کنند، متوجه میشوند چه چیزی باعث نتیجه نگرفتن تیمشان شده است. به هر حال خویشتنداری هم حد و اندازهای دارد و اگر احساس کنیم این جوسازیها به لیگ فوتسال آسیب میزند آن موقع دیگر بیتفاوت نمینشینیم. حتی احتمال اینکه آقایان به خاطر رفتار ناشایست منشوری هم شوند، هست. آقایان مراقب باشند چرا که معتقدیم خط قرمزها و حرمتها باید حفظ شود.
افتخاری در بخش دیگری از صحبتهایش درباره کنار کشیدن 12 تیم از جام حذفی فوتسال و بی اعتبار شدن این مسابقات، افزود: مسابقات جام حذفی برای نخستین مرتبه است که برگزار میشود و به همین دلیل با مسابقات لیگ تداخل دارد. هر کاری در شروع کاستیهایی دارد که به تدریج این مشکلات حل میشود. جام حذفی باید در تقویم فوتسال ما باشد، بخصوص اینکه خسوس کاندلاس (سرمربی تیم ملی فوتسال ایران) هم تاکید کرده فوتسال ایران باید 9 ماه فعال باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: جام حذفی سال آینده خلاء فوتسال ما را پر میکند و جا میافتد. البته امسال هم فینال جام حذفی یکی از حساسترین مسابقات خواهد شد.
رئیس کمیته فوتسال در پایان در پاسخ به این سئوال که قهرمان جام حذفی به کدام تورنمنت بینالمللی اعزام خواهد شد؟، گفت: تصمیم داریم قهرمان حذفی را به اولین تورنمنت خارجی اعزام کنیم. اگر تورنمنت روسیه یا دبی قطعی شود، قهرمان جام حذفی به یکی از این دو تورنمنت خواهد رفت.
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