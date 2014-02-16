به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم ایرانجوان بوشهر و ابومسلم مشهد از رقابت‌های لیگ دسته اول 6 بهمن در بوشهر برگزار شد و از سوی مرتضی صالح آبادی بازیکن تیم ابومسلم مشهد تخلفاتی مبنی بر اعتراض و اهانت به داور که منجر به اخراج وی شد، صورت گرفت. بر همین اساس این بازیکن به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه و محرومیت برای سرپرست تیم راهیان کرمانشاه

دیدار دو تیم آلومینیوم هرمزگان و راهیان کرمانشاه از سری رقابت‌های لیگ دسته اول روز 13 بهمن ماه در ورزشگاه خلیج فارس برگزار شد و از سوی صادق کریمی سرپرست تیم راهیان کرمانشاه تخلفاتی مبنی رفتار غیرمسئولانه و اعتراض به داور مسابقه صورت گرفت. بر همین اساس وی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه و محرومیت برای کادر و باشگاه تیم ایرانجوان بوشهر

دیدار دو تیم نفت مسجد سلیمان و ایرانجوان بوشهر از سری رقابت‌های لیگ دسته اول روز سیزدهم بهمن ماه برگزار شد که از سوی عباس حاجی زاده تدارکات تیم ایرانجوان بوشهر تخلفاتی صورت گرفت. وی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیل تخلفات تماشاگران تیم ایرانجوان بوشهر، این باشگاه به 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ضمن اینکه به دلیل تخلف عبدالحسین رضا زاده سرمربی این تیم، کمیته انضباطی این سرمربی را به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم کرد.

محرومیت 5 جلسه‌ای و جریمه نقدی برای منتظر

دیدار دو تیم لیگ برتری فوتسال هلال احمر تبریز و شهرداری تبریز 18 دی ماه برگزار شد که از سوی جواد منتظر بازیکن تیم فوتسال هلال احمر تخلفاتی صورت گرفت. کمیته انضباطی پس از بررسی و تشکیل جلسه، این بازیکن را به 5 جلسه محرومیت از همراهی تیم خود با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.