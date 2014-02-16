حضور تیم ملی فوتسال در ازبکستان قطعی شد/ دیدار با کرواسی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، خسوس کاندلاس درباره برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتسال اظهار داشت: با توجه به اینکه مسابقات از 10 اردیبهشت ماه در ویتنام آغاز می شود پیش بینی اردوهای تدارکاتی و بازیهای دوستانه را در دستور کاری خود قرار داده‌ایم. تیم ملی از 7 فروردین ماه در تهران به مدت 4 روز اردو خواهد داشت و سپس به کیش سفر می‌کنیم تا علاوه بر انجام تمرینات، بازی دوستانه‌ای با تیم ملی کرواسی داشته باشیم. سپس به ازبکستان سفر خواهیم کرد و در تورنمنت چهار جانبه به مصاف حریفان خود می‌رویم.

وی در ادامه درباره اینکه پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در 23 اسفندماه، بازیکنان به مدت دو هفته استراحت داشته و تمرین ندارند، گفت: یکسری برنامه‌ریزی انجام داده‌ایم. مربی بدنساز تیم برای بازیکنان برنامه نوشته تا ملی پوشان در مدت 2 هفته با رعایت برنامه‌هایی که در اختیارشان قرار داده‌ایم، با آمادگی کامل وارد اردوی تدارکاتی شوند. ما نیاز به 8 الی 9 بازی تدارکاتی داریم تا در بازی‌های جام ملت‌های آسیا در ویتنام عملکرد خوبی داشته باشیم که فعلا یک تورنمت چهار جانبه و یک دیدار دوستانه با کرواسی را پیش روی خود داریم.

کاندلاس در ادامه درباره بازی‌های جام ملت‌های آسیا خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست که در چه گروهی قرار می‌گیریم. در واقع همه چیز بستگی به مراسم قرعه کشی این بازی‌ها دارد اما به تنها واژه‌ای که فکر می‌کنم و هدفمان است، پیروزی برابر حریفان و کسب عنوان مطلوب در این بازی‌ها است.

سرمربی تیم ملی در خصوص دعوت بازیکنان هم تاکید کرد: سعی ما بر این است که برترین‌ها را به اردوی تدارکاتی و سپس بازی‌های ویتنام اعزام کنیم. از باشگاه‌هایی که لژیونر‌های ایرانی در آن شاغل هستند نیز درخواست کرده‌ام که 10 روز زودتر ملی پوشان ما را در اختیارمان قرار دهند. تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان بزرگسال و امید به این رقابت‌ها اعزام خواهد شد.

کاندلاس ادامه داد: 3 بازیکن زیر 23 سال داریم و مابقی بازیکنان در رنج سنی 28 و سه بازیکن دیگر بالای 28 سال هستند که بی شک با استفاده از تجربیات این بازیکنان، به هدفمان که همانا موفقیت در بازی‌های جام ملتهای آسیا و در نهایت کسب جایگاه مطلوب در رنکینگ فوتسال است، برسیم.

وی در پایان گفت: طبق برنامه ریزی که از ابتدای حضور در تیم ملی فوتسال بزرگسالان داشتم هدفم این بود که در رنکینگ جهانی صعود داشته باشیم و اکنون با یک پله صعود ششم جهان هستیم. باید سه پله دیگر صعود کنیم تا عنوان سومی جهان را به خود اختصاص دهیم. ضمن اینکه امیدوار هستم تا بازی‌های جام جهانی به شرایط ایده آل تری برسیم و عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.