مجموعه انیمیشن «مجلس آئینه» به مرحله تولید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه انیمیشن «مجلس آئینه» با برخورداری از تکنیک 3Dکات اوت در مرحله تولید قرار دارد و یک سال و نیم است که پیش تولید آن آغاز شده است.

این مجموعه انیمیشن با بهره‌گیری از نمایش قهوه خانه‌ای و مینیاتور در قالب 52 قسمت 20 دقیقه‌ای به مخاطبان انیمیشن ارائه می‌شود.

به گفته سید مسعود صفوی، مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری، در حال حاضر مشغول مذاکره با سازمان اوقاف و امور خیریه برای سرمایه گذاری در این مجموعه انیمیشنی است.

مجموعه انیمیشن «مجلس آئینه» به دلیل برخورداری از جذابیت‌های انیمیشنی، مخاطبان نوجوان تا بزرگسال را در بر می‌گیرد.

این مجموعه انیمیشن داستان زندگی واقعی و روزمره مردم طبقات مختلف جامعه را بیان می‌کند که با رخ دادن اتفاقاتی وارد فضای شبیه خوانی می‌شود.