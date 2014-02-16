وعده بزرگ گازی زنگنه به روحانی چه شد/ افزایش تولید گاز به سال 93 موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در اولین گزارش زنده تلویزیونی خود به مردم (20 شهریورماه امسال) از وعده وزیر نفت به‌منظور افزایش 30 میلیون مترمکعبی افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران با تکمیل فازهای جدید پارس جنوبی در سال جاری خبر داده و گفته است: دولت تلاش خواهد کرد به ویژه در زمینه پارس جنوبی اقدامات سریعی انجام دهد.



رئیس کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه از این رو فاز ١٢، ١٥، ١٦، ١٧ و ١٨ پارس جنوبی در اولویت توسعه بوده تا در ماه‌های آینده بتوانیم کمک کنیم تا سریعا اینها به نتیجه برسد، تصریح کرده بود: زنگنه وزیر نفت وعده داده است تا پایان سال روزانه ٣٠ میلیون متر مکعب بر تولید گاز از پارس جنوبی و دیگر نقاط اضافه شود، که قدم بسیار مهمی است.

در این گفتگوی زنده که 20 شهریور ماه سال جاری در رسانه ملی انجام شده بود، دکتر روحانی درباره جزئیات وعده بیژن زنگنه وزیر نفت به مردم، گفته بود: " وزير نفت به بنده وعده داده است که تا پايان سال روزانه 30 ميليون متر مکعب بر توليد گاز از پارس جنوبي و ديگر نقاط اضافه شود، که قدم بسيار مهمي است. ظرفيت و توليد نفت ما پايين آمده است و تصميم دولت در اين باره اینکه در کوتاه مدت تلاش کند اين توليد را به 4 ميليون بشکه در روز برساند و در صادرات نفت هم تلاش مي شود راه حل هايي پيدا شود، زيرا ظرفيت و قدرت توليد براي کشور از نظر راهبردي و جايگاه کشور بسيار مهم است که اينها از برنامه هاي فوري است."

با گذشت بیش از 5 ماه از این وعده بزرگ گازی، معاون مهندسی وزارت نفت در جدیدترین اظهار نظر مسئولان صنعت نفت درباره آخرین آغاز تولید گاز از 5 فاز قدیمی پارس جنوبی شامل فاز 12، 15 تا 18 این میدان مشترک گازی، گفت: امیدواریم فازهای اولویت دار پارس جنوبی (فازهای ١٢، ١٥و ١٦، ١٧و ١٨) تا پایان سال آینده به تولید برسند.



سید عماد حسینی معاون وزیر نفت در امور مهندسی وزارت نفت با بیان اینکه توسعه فازهای جدید پارس جنوبی ١٣٥ ماه زمان نیاز دارد، تصریح کرد: تیم‌های کارشناسی برای بازنگری فعالیت‌های مهندسی این فازها تشکیل شده است.



در این بین آخرین گزارش رسمی منتشر شده از سوی شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که برای زمستان سال جاری تنها 10 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید روزانه گاز کشور افزوده شده است.



امیر مسعود جباری‌راد مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته به سایت وزارت نفت، گفته بود: تولید گاز امسال نسبت به پارسال، حدود ١٠ میلیون متر مکعب افزایش داشته که این از افزایش تولید با راه اندازی اولین ردیف شیرین سازی گاز در طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی به نتیجه رسیده است.



اولین ردیف شیرین سازی گاز در فاز 15 و 16 پارس جنوبی مرداد ماه سال جاری و درست در آخرین روزهای آغاز به کار دولت دهم توسط رئیس جمهور وقت به بهره‌برداری رسیده بود.



علاوه بر این روند، پیشرفت اجرایی تمامی طرح‌های افزایش تولید گاز ایران همچون طرح توسعه میادین لاوان، کیش، فرزاد، فروز B، سلمان، شوریجه و طرح های جمع آوری گاز در ان.جی.ال خارگ نشان می دهد که امسال در هیچ یک از این پروژه ها امکان افزایش تولید گاز وجود ندارد.

در مجموع چنانچه وعده بزرگ گازی وزیر نفت به رئیس جمهوری در سال جاری محقق می شد، انتظار می‌رفت در صورت افزایش حدود 30 میلیون مترمکعبی افزایش تولید گاز معادل چهار میلیارد دلار به درآمدهای گازی کشور افزوده شود.