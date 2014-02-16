داستان تکراری کاهش سرعت اینترنت و وعده های مسئولان/ شرکتهای خدماتی پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش سرعت اینترنت و قطعی های مکرر شبکه جهانی داستان تازه ای در استان کرمان نیست و در این میان هیچ کس پاسخگویی اخلتالهای مکرر و اختلال در روند خدمات رسانی شرکتهای اینترنتی نیست.

در واقع مشتری در قبال یک قرار داد در قبال اشتراک و دانلود مشخص و برای زمانی معین مبلغی را پرداخت می کنند اما عملا در طول مدت قرار داد بارهای به دلیل اختلال در شبکه هر سه شاخص قرار داد یعنی اشتراک، دانلود و زمان زیر پا گذاشته می شود و عملا اگر با شرکتهای خدماتی تماس گرفته شود هیچ پاسخ قانع کننده ای به مشتریان داده نمی شود. و جایی نیز برای بررسی این وضعیت وجود ندارد و اگر هم باشد روال قطع و وصل اینترنت و بی توجهی در سرویس دهی مطابق با قراردادها به مشترکان امری عادی محسوب می شود.

این در حالی است که در سال اول دولت نهم استان کرمان به عنوان پایلوت دولت الکترونیک در نظر گرفته شد و مدیران سابق استان نیز در این زمینه وعده های مکرری دادند اما هیچ گاه این وعده های اجرایی نشد و خدماتی نیز که به صورت الکترونیک به مردم ارائه شد یا پروسه های اداری را پیچیده تر و معجونی مخلوط با بروکراسی اداری و صفهای طولانی کافی نتها کرد که البته هزینه های اضافی را نیز بر دوش مشتریان و ارباب رجوع ادارات انداخت و البته کاسبی خوبی را هم برای کافی نتها مهیا کرد.

هر چند قرار بود شبکه اینترنتی محلی در استان ایجاد شود و از سوی دیگر شبکه فیبر نوری نیز در بخشهای مختلف استان گسترش یابد اما تمام این شعارها در حد همان شعار نیز ماند و اتفاق خاصی در بحث دولت الکترونیک در کرمان نیفتاد.

اگر نگاهی به صفحات وب ادارات بیندازیم یکی دیگر از جنبه های اجرایی نشدن دولت الکترونیک در استان دیده می شود.

بسیاری از صفحات وب سایتهای ادارت کل استان کرمان روزهاست تغییر نکرده است و گاها در حد تبریک و تسلیت در ایام مختلف سال خلاصه شده است.

رویای اجرای دولت الکترونیک در کرمان محقق نشد

این درحالیست که قرار بود بسیاری از این خدمات از طریق همین وب سایتها به مردم ارائه شود اما عملا نه مسئولان و مدیران صف با این فن اوری آشنایی دارند و حتی رغبتی هم به استفاده از آن ندارند و هم اینکه مردم آموزشهای لازم را دریافت نکرده اند.

نا آشنایی برخی مردم به سیستمهای کامپیوتری و اینترنتی تا حدی است که عملا این دستگاهها برای آنها نا آشنا هستند و استفاده از این سیستمها نیز برای مردم دردسرهای فراوانی فراهم کرده است ضمن اینکه برای دسترسی به این خدمات عملا هزینه هایی نیز به مردم تحمیل شده است. و حتی جرایم اینترنتی نیز به دلیل نا آگاهی مردم افزایش یافته است.

شهروند الکترونیک محقق نشد

پیش از این قرار بود مسئولان استان دوره های آموزشی را برای شهروندان در راستای طرح شهروند الکترونیک اراده دهند که البته این طرح در همان مراحل ابتدایی ماند.

این گونه است که اکثر مردم اطلاع سطح پائینی از خدمات الکترونیکی دارند و در ادارات نیز خدمات تلفیقی شده است از خدمات الکترونیک و بروکراسی که البته برپیچیدگی های کار و سردرگمی مشتریان ادارات افزوده است از سوی دیگر قطعی مکرر اینترنت و سرعت پائین این خدمات به خصوص در زمان اجرای طرحهای ملی به دلیل ترافیک سنگین مراجعه به اینترنت خدمات رسانی را نیز مختل کرده است در واقع زیر ساختهای دولت الکترونیک در کرمان اجرا نشده است.

دردسرهای اختلال در شبکه اینترنت اما بیشتر متوجه کاربران حرفه ای اینترنت است که البته هیچ گاه گوش شنوایی نیز نداشته است.

استاندار جدید کرمان هم خواستار رفع مشکل اینترنت شد/ آیا رزم حسینی مشکل اینترنت را حل می کند

یکی از درخواستهای استاندار جدید استان کرمان نیز که در سخنرانی های خود در مناسبتهای مختلف بارها بر آن تاکید کرده است همین افزایش سرعت اینترنت در استان است که با مطرح کردن طرح کرمان مجازی توسط رزم حسینی جدی تر نیز شده است.

در واقع ایجاد کرمان مجازی بدون ایجاد زیر ساخت در استان کرمان همان سرنوشتی را نصیب استان می کند که در اجرای طرح دولت الکترونیک روی داد.

اینترنت به جای سرعت دادن به زندگی مردم آنها را پشت سیستمها میخ کوب می کند/ مراقب باشید سرنوشت کرمان مجازی به دولت الکترونیک تبدیل نشود

زهرا کردی، یکی از کاربران اینترنت در گفتگو با مهر اظهارداشت: سرعت شبکه در مکانهای مختلف در استان کرمان متفاوت است ضمن اینکه شاخصه های خدماتی در زمانهای مختلف روز تغییر می کند.

وی افزود: برخی موارد برای باز شدن یک صفحه باید ساعتها در کافینتها معطل بمانیم و در پایان باید پول خدماتی را بپردازیم که باید به صورت مطلوب به ما داده می شد.

کردی افزود: گاها برای ثبت نام در یک سیستم و یا انتخاب واحد و یا شرکت در یک طرح باید روزها معطل ماند و در این میان مشخص نیست این مشکل باید توسط چه کسی حل شود.

آنچه خریدم با آنچه دریافت کردم متفاوت است/ کسی پاسخگو نیست

ابراهیم زرپوش یکی دیگر از کاربران نیز در گفتگو با مهر افزود: سالها قبل با سرعت 256 خدماتی را در یافت می کردم که قابل قبول بود اما همان خدمات هر روز کیفیت کمتری را ارائه داد تا مجبور شوم سرعت اینترنت را با تغییر قرار داد بیشتر کنم اما عملا همان خدمات قبلی را هم دارم دریافت نمی کنم.

زرپوش گفت: عملا پاسخ مشخصی را نیز در قبال این خدمات ضعیف دریافت نمی کنیم اگر به شرکت زنگ بزنیم عملا ما را به یک تلفن مکانیزه حواله می دهند که در ابتدا می گوید دهها نفر برای پاسخگویی جلوتر ما هستند چندین دقیقه باید هزینه مکالمه تلفنی بپردازیم و در نهایت فردی که پشت خط قرار دارد توانایی حل مشکل را ندارد.

وی گفت: این درحالی است که در قبال این اختلالها حداکثر کاری که می شود یک مسیج می زنند و عذر خواهی می کنند در واقع پول مشتری را گرفته اند بدون اینکه خدمات بدهند.

وی گفت: سرعت و حجم دانلود در قراردادهای اینترنتی با خدماتی که ارائه می شود همخوانی ندارد و این مسئله مسکوت مانده و کسی هم پاسخگو نیست.

کاربران قبل از خرید خدمات اینترنتی از مفاد قرار داد مطلع شوند

الهامی مدیرکل ارتباطات و فن اوری اطلاعات استان کرمان در این خصوص گفت: بخش اعظم شکایاتی که مشترکان اینترنت در استان کرمان دارند در خصوص سرویسهای اشتراکی و ای دی اس ال در استان است.

وی گفت: این خدمات در راستای ارائه سرویسهای اینترنت به مشترکان بخش خصوصی انجام می شود.

الهامی ادامه داد: تفاوت بین نرخ اشتراک و نرخ دانلود خریداری شده با آنچه که مشتریان انتظار دارند دلیل این مشکلات است.

وی از مردم خواست در هنگام خرید خدمات دقیقا در خصوص نرخ اشتراک و دانلود اطلاعات دقیقی کسب کنند.

افزایش 100 درصدی پهنای باند کرمان!

از سوی دیگر گفته می شود ظرفیبت قابل بهره برداری و قابل واگذاری 20 هزار مگابایت است اما ظرفیتی که از سوی شرکتهای فروش خدمات اینرنتی به مردم ارئه می شود دو هزار و 300 مگابایت است و به همین دلیل این میزان جوابگوی مردم نیست.

از سوی دیگر معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان کرمان نیز قبل دهه فجر در گفتگویی وعده داد که ظرفیت پهنای باند اینترنت استان کرمان تا 100 درصد افزایش می یابد.

محمدی قوام زمان اجرای این طرح را احتمالا تا دهه فجر دانست و گفته است که پیش از این نیز پهنای باند استان کرمان 25 درصد افزایش یافته است.

با گذر دهه فجر این سوال مطرح است که چرا سرعت اینترنت افزایش نیافته است.