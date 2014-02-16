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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

فوری/

انفجار یک اتوبوس در گذرگاه طابا مصر/ سه گردشگر کره ای کشته شدند

انفجار یک اتوبوس در گذرگاه طابا مصر/ سه گردشگر کره ای کشته شدند

رسانه های عربی لحظاتی پیش در خبری فوری از انفجار یک دستگاه اتوبوس گردشگران در گذرگاه طابا مصر در نزدیکی مرز با فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: یک دستگاه اتوبوس در گذرگاه طابا در منطقه مرزی با فلسطین اشغالی منفجر شده است.

بنابر گزارشهای اولیه انفجار اتوبوس گردشگران در این منطقه تاکنون چندین کشته و زخمی برجا گذاشته است.

از سوی دیگر رویترز به نقل از یک منبع نظامی از زخمی شدن دست کم چهار نفر بر اثر این انفجار خبر داده است. برخی رسانه ها آمار مجروحان را 14 نفر اعلام کرده اند.

العربیه هم گزارش داد مقامات رژیم صهیونیستی برای کمک رسانی به مجروحان احتمالی این انفجار اعلام آمادگی کرده اند. شبکه العربیه در خبری فوری از کشته شدن سه گردشگر کره ای در این انفجار خبر داده است.

کد مطلب 2237493

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