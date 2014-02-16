برگزیدگان جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در زاهدان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان که ظهر یکشنبه در تالار اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد طی مراسمی از برگزیدگان و دانش آموزان حائز رتبه برتر در این رقابت ها تقدیر به عمل آمد.

مديرکل سازمان تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد فضای قرآنی و انس بیشتر کودکان و نوجوانان با کلام الهی و همچنین ایجاد رقابت سالم بین قرآن‌ آموزان عنوان کرد و افزود: قرآن كتاب كامل انسان‌ساز و حاوی تمام برنامه‌ها و رموز تكامل و سعادت انسان است و دستیابی به این سعادت نیازمند فهم معانی، مفاهيم و پيام‌های قرآنی است.

حجت الاسلام عیسی بزمانی داشتن فرزند صالح و مأنوس با قرآن را از برکاتی عنوان کرد که هم در این دنیا و هم در آخرت گره از مشکلات والدین باز می کند.

وی اظهار داشت: آموزش دادن قرآن و احکام اسلامی یکی از حقوقی است که از سوی خداوند بر عهده هر پدری گذاشته شد و در این راستا بهترین شیوه برای آموزش دادن قرآن و احکام اسلامی این است که والدین در این زمینه الگویی برای بچه ها باشند.

وی ادامه داد: والدین می توانند قرائت قرآن را با تکرار به لحن زیبا برای فرزند خود آسان جلوه دهند ودر مقابل وقتی کودک از لحن قرآنی والدین تقلید می کند او را تشویق کنند.

بزماني با اشاره به اینکه در ايام فرخنده دهه فجر کميته قرآن اداره کل تبليغات اسلامي بيش از ۷۰برنامه قرآني را از جمله جشنواره قرآني خانواده، جشنواره قرآني کودک و نوجوان، آموزش تخصصي قرآن مجيد، برگزاري محافل قرآني با حضورقاريان بين‌المللي، برگزاري کارگاه قرآن و سبک زندگي و تجليل از چهره‌هاي قرآني برگزار کرده است افزود: تمامی برنامه های انجام شده با هدف ترویج و ترغیب کودکان و خانواده ها و ایجاد انس با قرآن برنامه ریزی شده است.

وی گفت: در يازدهمين جشنواره قرآني کودک و نوجوان که با حضور 600 کودک و نوجوان در رشته‌هاي حفظ، مفاهيم و روخواني قرآن مجيد با حضور دانش‌‌آموزان پيش‌دبستاني، راهنمايي و دبيرستان برگزار شد تعداد 201 نفر حائز رتبه های برتر شناخته شدند.