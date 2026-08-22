گودرزی: سیلاب در شیروان موجب آبگرفتگی هشت واحد مسکونی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی گودرزی در گفتوگو با رسانه ها اظهار کرد: سیلاب روز گذشته در شهرستانهای شیروان و بجنورد خسارتهایی به بخشهای مختلف وارد کرد که بیشترین خسارتها مربوط به بخش کشاورزی است و میزان دقیق آن در دست بررسی و جمعبندی کارشناسان قرار دارد.
گودرزی افزود: بیشترین خسارتهای گزارش شده از بارشهای رگباری و سیلاب عصر روز گذشته مربوط به بخش کشاورزی است و کارشناسان در حال بررسی و برآورد میزان خسارت وارده به اراضی و زیرساختهای این بخش هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی ادامه داد: در شهرستان شیروان، سیلاب موجب آبگرفتگی هشت واحد مسکونی در یکی از روستاهای این شهرستان شد که در سه واحد، آب وارد فضای داخلی منازل شد و پنج واحد دیگر نیز در محوطه و حیاط دچار آبگرفتگی شدند.
گودرزی گفت: همچنین در بخش گرمخان شهرستان بجنورد، سیلاب به یک آبنما در محور روستایی خسارت وارد کرد که موضوع در دست بررسی است.
وی با اشاره به اختلال موقت در راههای روستایی شیروان اظهار کرد: سیلاب موجب بسته شدن مسیر ارتباطی ۹ روستا شد که با فروکش کردن جریان آب و تلاش راهداران، این مسیرها بازگشایی و تردد در آنها برقرار شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش خطر سیلاب در شهرستان شیروان افزود: نهضت لایروبی رودخانهها و اقدامات پیشگیرانه انجام شده در این شهرستان، نقش موثری در کاهش خسارتهای ناشی از سیلاب اخیر داشته است.
گودرزی بیان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارشهای رگباری، دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران همچنان در آمادهباش هستند و شهروندان نیز باید از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.
وی گفت: هشدار سطح نارنجی هواشناسی که در پی شرایط ناپایدار جوی صادر شده بود، تا روز گذشته اعتبار داشت و اکنون هشدار هواشناسی به سطح زرد کاهش یافته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی تاکید کرد: با وجود کاهش سطح هشدار، احتمال بارشهای رگباری و وقوع روانآب در برخی مناطق وجود دارد و لازم است توصیههای ایمنی و هشدارهای دستگاههای مسئول مورد توجه قرار گیرد
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