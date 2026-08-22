فهیمه زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعهای از برنامههای بهداشتی و درمانی با هدف ارتقای شاخصهای سلامت و افزایش پوشش خدمات بهداشتی در جمعیت تحت پوشش این مرکز خبر داد.
سرپرست مرکز بهداشت و درمان خارگ با اشاره به اولویتهای مرکز بهداشت و درمان خارگ اظهار کرد: افزایش پوشش خدمات بهداشتی و مراقبتهای سلامت، ارتقای کیفیت مراقبت از مادران باردار و کودکان و پیگیری مستمر وضعیت سلامت این گروهها از مهمترین برنامههای پیشرو است.
زمانی افزود: تقویت برنامه واکسیناسیون و ایمنسازی و تلاش برای افزایش پوشش واکسیناسیون در گروههای هدف نیز در دستور کار قرار دارد و موارد نیازمند پیگیری بهصورت مستمر رصد خواهند شد.
پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
سرپرست مرکز بهداشت و درمان خارگ با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر گفت: غربالگری و شناسایی زودهنگام بیماریهایی از جمله فشار خون، دیابت و سرطانها از دیگر برنامههای مرکز است و بیماران پرخطر نیز پس از شناسایی، تحت مراقبت و پیگیری قرار میگیرند.
وی ادامه داد: اجرای برنامههای سلامت سالمندان و افزایش پوشش مراقبت از این گروه، تقویت مراقبتهای سلامت روان و اجتماعی و شناسایی افرادی که نیازمند مداخله تخصصی هستند نیز دنبال میشود.
زمانی، سلامت دهان و دندان را یکی دیگر از محورهای فعالیت مرکز بهداشت عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات و برنامههای آموزشی در حوزه سلامت دهان و دندان، بهویژه برای گروههای هدف و دانشآموزان، از برنامههای مهم مرکز در حوزه پیشگیری است.
وی همچنین از تقویت برنامههای کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر خبر داد و افزود: موارد مشکوک به بیماریهای واگیر شناسایی، مراقبت و در صورت نیاز برای پیگیریهای لازم ارجاع میشوند.
سرپرست مرکز بهداشت و درمان خارگ با تأکید بر نقش آموزش در پیشگیری از بیماریها گفت: اجرای برنامههای آموزشی و ارتقای سواد سلامت برای عموم مردم از اولویتهای ماست و تلاش میکنیم مشارکت مردم در برنامههای سلامتمحور افزایش یابد.
تقویت نظارتهای بهداشتی
وی درباره نظارتهای بهداشتی نیز اظهار کرد: نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و وضعیت آب آشامیدنی با جدیت دنبال میشود و افزایش بازدیدهای بهداشتی و نظارت میدانی از دیگر برنامههای مرکز در این حوزه است.
زمانی توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیک و ثبت بهموقع اطلاعات در سامانههای بهداشتی را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: استفاده مناسب از ظرفیت سامانههای الکترونیک میتواند به تسریع خدمات، افزایش دقت در ثبت اطلاعات و پیگیری بهتر وضعیت سلامت افراد کمک کند.
وی افزود: برگزاری پویشها و مناسبتهای سلامتمحور و جلب مشارکت مردم در کنار افزایش همکاری بینبخشی با مدارس، شهرداری، ادارات و سایر سازمانها، از دیگر محورهای فعالیت مرکز بهداشت و درمان خارگ است.
سرپرست مرکز بهداشت و درمان خارگ خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت جامعه تنها با فعالیت مجموعه بهداشت و درمان محقق نمیشود و همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم نقش مهمی در پیشگیری از بیماریها و بهبود شاخصهای سلامت در جزیره خارگ دارد.
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