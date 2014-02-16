بهبود وضعیت بهداشتی روستاها و مناطق محروم از محل اعتبار 3 هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در جمع خبرنگاران گفت: چنانچه مبلغی از سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده به وزارت بهداشت اختصاص داده شود صرف بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق روستایی و محروم می‌شود.

وی افزود: اولویت اول وزارت بهداشت بهبود خدمات شبکه بهداشت است که امیدوارم در این دولت شبکه بهداشت در روستاها بازسازی شود و این شبکه در طرح‌ها و استان‌های بزرگ نیز گسترش پیدا کند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در صورتی که نظام بهداشت قوی در کشور حاکم نباشد، امکان پیشگیری از بیماری‌ها در مناطق محروم به وجود نخواهد آمد، افزود: مهم‌تر از آن درمان آن قدر پرهزینه است که نمی‌توان بدون ایجاد یک نظام ارجاع درست در کشور خدمات بهداشتی و درمانی بهینه ارائه کرد.

هاشمی با تاکید بر اینکه ایجاد یک نظام ارجاع درست در نظام سلامت نیازمند منابع مالی کافی است، تصریح کرد: کسانی که معتقدند وزارت بهداشت نیازمند منابع مالی نیست خودشان هم می‌دانند که به مردم آدرس نادرست می‌دهند و امیدوارم همه، حقیقت را بگویند.

وزیر بهداشت همچنین در مورد تشکیل سازمان ملی اورژانس اظهار کرد: تشکیل این سازمان یک بحث داخلی در وزارت بهداشت است و همکاران در حوزه معاونت درمان با اورژانس در حال بحث در این مورد هستند.

وی با اشاره به اینکه فعلا اورژانس بخشی از معاونت درمان است، افزود: هماهنگی بین دو بخش اورژانس و معاونت درمان که بیمارستان‌ها را زیر نظر دارند در وزارت بهداشت یک امر ضروری است.

وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: یکپارچه شدن این دو بخش با توجه به اینکه باعث تسریع تصمیم‌گیری و بهبود وضعیت اداری و مالی می‌شود ضرورت دارد و از معاونت درمان خواستار پیگیری این موضوع هستم. البته لازم است در این زمینه کار کارشناسی انجام گیرد تا این فرآیند به صلاح مردم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت فعالیتهای مختلف در این بخش را به صورت اقناعی انجام می‌دهد، گفت: کارهای وزارت بهداشت بیشتر اقناعی است زیرا اگر مسئولین و مردم قانع شوند که این کارها به نفع‌شان است در انجام آن کمک می‌کنند.

هاشمی درباره گزارش وزارت بهداشت در زمینه پارازیت و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری آن، خاطرنشان کرد: کمیته‌ای برای پیگیری این امر تشکیل شده است با این حال به قدری کار در وزارت بهداشت است که اگر تاخیری ایجاد شود به دلیل حجم کاری بالا در این بخش است.

وی افزود: لازم است در زمینه پارازیت‌ها پیگیری‌های لازم از سوی کمیته تشکیل شده انجام شود و اگر گزارشی از این مورد تهیه شد در اختیار رسانه‌ها قرار داده خواهد شد و سری نخواهد بود.

هاشمی همچنین با اشاره به اینکه بیمارستانهای دولتی از بهترین متخصصان و خدمات درمانی برخوردارند، تصریح کرد: همچنین پزشکان‌های بیمارستان‌های خصوصی نیز نتیجه فرآیند آموزشی بیمارستان‌های آموزشی هستند اما واقعیت این است که در زمینه آموزش پزشکی در سال‌های گذشته گسترش بدی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه توسعه کمی نامناسب آموزش پزشکی از دو جهت برای مردم پرهزینه است، خاطرنشان کرد: یک مورد به همین نکته‌ای که گفته شد باز می‌گردد و نکته دیگر در مورد آن است که افرادی که در مراکزی تربیت می‌شوند که بیمار کافی برای آموزش و کسب مهارت دانشجویان پزشکی را ندارند وارد نظام سلامت می‌شوند و از این منظر تشخیص و درمان‌های اشتباه آنها برای مردم هزینه‌بر بوده و به صلاح نیست.

وزیر بهداشت با بیان اینکه با تربیت نیروی متخصص برای تحول نظام سلامت از دیگر اهداف وزارت بهداشت در زمینه آموزش پزشکی است، خاطرنشان کرد: انجام این طرحها نیازمند تامین منابع آن است.

وی با اشاره به اینکه برای ایجاد تحول در نظام سلامت لازم است نیروهای مورد نیاز آن نیز تربیت شوند، افزود: در مورد پزشک خانواده این پزشکان همان پزشکان عمومی بودند که تنها نام آنها عوض شده بود و معلوم نبود که هدف از ایجاد طرح پزشک خانواده چیست؟ اگر بخواهیم نظام ارجاع درستی را در نظام سلامت کشور مستقر کنیم لازم است آموزشهای مورد نیاز به پزشکان داده شود که شورای آموزش پزشکی و تخصصی این وظیفه را بر عهده دارد.