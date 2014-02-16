به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی عصر یکشنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل فجر سپاسی شیراز اظهار داشت: تیم ما در این بازی امتیاز بسیار حساس و مهمی را از دست داد و اصلا در این بازی خوب بازی نکرد و بازیکنان ما که در این دیدار با ترکیب هجومی به میدان میرفتند، اصلا بر اساس خواستههای من ظاهر نشدند.
وی با بیان اینکه موقعیتهای تیم ذوبآهن در این بازی از دست رفت، افزود: تیم فجر از تک موقعیت ضعیف خود استفاده کرده و یک گل به ثمر رساند اما با این حال ما تلاش خود را میکنیم و سعی میکنیم که صبر پیشه کنیم تا تقصیرات بر گردن دیگران نیفتد و دیگران را درباره شرایط تیم مقصر ندانیم.
سرمربی ذوبآهن با بیان اینکه باید شرایط تیم را بهبود دهیم، بیان داشت: باید کاری کنیم که تیم را به شرایط خوب خود بازگردانیم و اگر از دو بازی اخیر خود هر کدام یک امتیاز گرفته بودیم، اکنون خیالمان از بابت سقوط نکردن راحتتر بود اما باید به اندازه بضاعت ذوبآهن، از این تیم توقع داشت.
وی با اشاره به اعتراضات تماشاگران به عملکرد او و بازیکنان تیم ادامه داد: تماشاگران حق اعتراض دارند زیرا آنها به فکر تیم هستند و از فوتبال سود مالی نمیبرند اما ما باید به تیم انرژی مثبت دهیم و اجازه ندهیم ذوبآهن ضعیفتر از این شود.
تقوی گفت: باید بگویم مشکلاتی در تیم ما وجود دارد که نمیخواهم آنها را باز کنم اما ما باید متحدتر از قبل باشیم و در 3 بازی آینده، همه انرژی خود را به کار بگیریم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا غیبت رجبزاده در بازی امروز مقابل فجر سپاسی شیراز، ربطی به شیرازی بودن او دارد، گفت: این مسئله اصلاً صحت ندارد زیرا رجبزاده یک بازیکن با اخلاق است و حرف و حدیثها درباره او اصلا صحت ندارد.
سرمربی تیم ذوبآهن خاطرنشان کرد: رجبزاده در هفتهای که گذشت تلاش بسیاری برای رسیدن به این بازی کرد اما این مسابقه یک بازی فیزیکی بود و نمیتوانستم از این بازیکن در دیدار این هفته استفاده کنم زیرا او مصدوم بود.
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