شکست ذوب آهن مقابل فجر سپاسی تاسف بر انگیز است/ مشکل بازیکنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سینا عشوری عصر یکشنبه پس از شکست تیمش مقابل فجر سپاسی شیراز با اشاره به شرایط بد تیم اصفهانی و شعارهای تماشاگران ذوب آهن علیه بازیکنان این تیم اظهار داشت: باید بگویم من خاک زیر پای همه هواداران ذوب‌آهن هستم اما شاید من واقعاً مرد نیستم و از نفر اول گرفته که من هستم تا بقیه، همه همین گونه هستیم اما با این شرایط امید خیلی کمی داریم.

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان درباره شرایط فنی این مسابقه تصریح کرد: توپ‌های من وارد گل نشد و واقعاً فنی نیست؛ نه کادر فنی و نه مدیریت مشکلی ندارند؛ من خجالت می‌کشم و شرمنده تک تک کارمندان هستم و از همه آنها عذرخواهی می‌کنم.

عشوری با اشاره به مشکلات تیمش در این بازی تصریح کرد: متاسف هستم که کار به جایی رسیده که تیم فجر سپاسی نیز با این نحوه فوتبال در اصفهان مقابل ذوب آهن به پیروزی می رسد و من از این مسئله بسیار ناراحت هستم.

هافبک ذوب آهن در پاسخ به سئوالی درباره درگیری اش با بهمن مالکی در این بازی گفت: ترجیح می دهم که درباره درگیری با این بازیکن صحبتی نکنم.