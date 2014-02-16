به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلصالی عصر امروز یکشنبه پس از شکست تیمش مقابل فجر سپاسی شیراز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا وقتی گل خوردیم فجر را دست کم گرفتیم اما بعداز آن اتفاقات فوتبال بود و ما خوب بازی نکردیم و باختیم و واقعاً باید برای خودمان متاسف باشیم که ذوب‌آهن در زمین خودش به فجر هم ببازد.

وی افزود: واقعاً باید بنشینیم و غبطه بخوریم و به حال خودمان گریه کنیم زیرا با تمام احترامی که برای فجر قائل هستم، این تیم نباید در اصفهان مقابل ذوب‌آهن پیروز باشد.

مدافع تیم ذوب‌آهن بیان داشت: ما با استرس بودیم و بازیکنان ما فشار را روی خود احساس می‌کنند و وبه همین دلیل توپ‌ها گل نمی‌شود؛ من بچه نیستم و فکرم فقط روی ذوب‌آهن است اما فشار داریم و این باعث می‌شود که توپ گل نشود.

وی ادامه داد: در طرف مقابل موقعیت فجر واقعاً موقعیت نبود و نصفه و نیمه بود و گل نشد که باعث شکست ما در این دیدار پراهمیت شد.

صلصالی با بیان اینکه اصلا نمی‌گوییم که امسال هم می‌مانیم، گفت: امسال استرس بسیاری روی ما است و شرایط ما را بسیار بد می‌کند؛ پارسال هم تا دقیقه نود برای بقا می‌جنگیدیم و این اصلاً خوب نیست.

وی خاطرنشان کرد: این بازی حکم مرگ و زندگی داشت و در 3 بازی آینده باید ذوب‌آهن را در لیگ برتر حفظ کنیم اما اگر این تیم را در لیگ برتر حفظ نکنیم، باید به حال خودم گریه کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و فجر سپاسی شیراز در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتیجه یک بر صفر به سود فجر سپاسی شیراز به پایان رسید.