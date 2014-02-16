به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر عصر امروز یکشنبه، پس از شکست تیمش مقابل فجر سپاسی شیراز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی شرایط خوبی نداشت و ما در این بازی هرچه تلاش کردیم که گل بزنیم، نشد اما فجر غیرتی و خوب بازی کرد و به این تیم تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به به ثمر نرسیدن گل‌های ذوب‌آهن در این بازی گفت: اتفاقات رخ داده و در این شرایط جزئی از فوتبال است و اتفاقات رخ داده است.

حدادی‌فر پیرامون شرایط کنونی ذوب‌آهن برای ادامه فصل تصریح کرد: شرایط ما وحشتناک خطرناک است و نمی‌دانم چه بگویم و فقط شرمنده هواداران هستم ما قدر بازیکنان خود را ندانستیم و آنها را از دست دادیم و اکنون اینگونه به مشکل بر خورده‌ایم.

وی درباره شایعه حضورش در تیم سپاهان تصریح کرد: تا فصل آینده خبری نیست و مشخص نیست که سپاهان می‌روم یا خیر اما فعلاً تمرکز من روی این 3 بازی است و باید در این بازی‌ها به پیروزی برسیم.

هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به شایعه نامه محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان و درخواست وی برای حضور حدادی‌فر در این تیم ادامه داد: دو، سه نفر این مسئله را به من گفتند و برای من هم تعجب دارد، محرم همیشه به من لطف داشته و من خیلی او را دوست دارم و من نمی‌دانم که جریان چیست و اطلاعی از این مسئله ندارم.