دوست دارم در استقلال بازی کنم/ آبی پوشان تهرانی با من صحبتی نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداودی پس از تساوی تیمش برابر داماش گیلان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم ما در این بازی برتر از حریف بود و موقعیت های خوبی را نیز به دست آوردیم ولی شانس با ما یار نبود.



وی افزود: بدون شک صحنه پنالتی از سوی داور به خوبی تشخیص داده شد و با اینکه مستحق سه امتیاز بودیم خوشحالیم که توانستیم حداقل امتیاز را از این بازی کسب کنیم.



بازیکن تیم استقلال خوزستان ادامه داد: اکنون چند بازی پیاپی است که توپ های ما آن گونه که باید وارد دروازه نمی شود ولی هیچ گاه امیدمان را از دست نمی دهیم و بازهم تلاش می کنیم.



وی در پاسخ به این سئوال که شما جزو بازیکنانی بودید که تیم استقلال تهران به دنبالش بود و چرا به این تیم نرفتید؟ گفت: با خود من که از سوی این باشگاه هیچ صحبتی نشد ولی در سایت های مختلف مطرح شده بود و خود من نیز به عنوان یک استقلالی همیشه دوست دارم در این تیم بازی کنم ولی در حال حاضر برای خوزستان بازی می کنم و تمام تمرکزم را روی موفقیت تیم خود گذاشته ام.



میداودی تصریح کرد: امیدوارم بتوانم این فصل را در استقلال خوزستان به خوبی بگذرانم و در فصل آینده در خصوص پیشنهادات فکر خواهم کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور، استقلال خوزستان در ورزشگاه غدیر اهواز پذیرای داماش گیلان بود که تیم آبی‌ وش میزبان با گل دقایق پایانی کولیبالی از شکست خانگی برابر حریف گیلانی فرار کرد. موسی کولیبالی (85) برای استقلال صنعتی و امین متوسل‌زاده (70) برای داماش در این بازی گل زدند.