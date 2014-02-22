محمدرضا مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استفاده از داوران لیگ برتری در جریان رقابتهای لیگ یک در پنج هفته باقی مانده این مسابقات و همچنین برتری تیمش مقابل نساجی در قائمشهر، گفت: بازی سختی را در قائمشهر مقابل تیم نساجی داشتیم که حضور پرشمار هواداران این تیم در ورزشگاه کار را برای ما سخت تر کرده بود اما خوشبختانه توانستیم این تیم مدعی را شکست داده و 3 امتیاز ارزشمند این بازی را به دست آوریم.

وی در همین خصوص افزود: من از عملکرد بازیکنانم بسیار راضی هستم چون آنها نحوه بازی خود را با شرایط زمین و جوی که تماشاگران آنها در ورزشگاه بوجود آورده بودند تطبیق دادند.

سرمربی تیم سیاه جامگان ضمن تمجید از تصمیم رئیس کمیته داوران مبنی بر استفاده از داوران لیگ برتری برای قضاوت در 5 هفته پایانی این رقابت ها اظهار داشت: در فصل قبل همه دیدند که اشتباهات تاثیرگذار داوری بویژه در هفته های پایانی رقابت های لیگ دسته اول چقدر تاثیرگذار بود اما خوشبختانه شاهدیم که در این فصل مسئولان مربوطه با این تصمیم خود نشان می دهند که رقابت های لیگ آزادگان نیز مانند لیگ برتر از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

مهاجری تاکید کرد: البته در این فصل نیز اشتباهات تاثیرگذار داوری در 5 بازی علیه تیم سیاه‌جامگان بوده است که برنامه لیگ یک شبکه ورزش نیز گواه بر این موضوع بوده است شاید شاخص‌ترین آن اشتباهات تاثیرگذار داور دیدار ما با پدیده در نیم فصل نخست بود که متاسفانه شاهد بودیم نه تنها با آن داور برخوردی صورت نگرفت بلکه در هفته بعد قضاوت یک دیدار لیگ برتری را به وی سپردند که او در آن بازی نیز یک اشتباه فاحشی را مرتکب شد که در روند و در نهایت نتیجه بازی نیز بسیار تاثیر گذار بود.

وی تاکید کرد: امیدوارم در پنج هفته پایانی رقابت های لیگ آزادگان که حساسیت آن بسیار بالا رفته و تفاضل گل باعث می شود جایگاه تیم ها در صدر جدول عوض شود، استفاده از داوران لیگ برتری موجب به حداقل رسیدن اشتباهات شده و موجب شود حقی از تیمی ضایع نشود ضمن اینکه امیدوارم در این هفته های پایانی مسئولان مربوطه بر روی پدیده دوپینگ در رقابت های لیگ آزادگان بیشتر نظارت کنند.

سرمربی تیم سیاه جامگان در خصوص آخرین وضعیت پرداخت های تیمش گفت: اسکلت اصلی تیم ما متشکل از همان بازیکنان جوانی است که تیم را از رقابت های لیگ دسته دوم کشور به لیگ آزادگان آورده اند، مجموع قرارداد بازیکنان ما حدود یک میلیارد تومان است که تا امروز 30 درصد از آن پرداخت شده و باشگاه تمام کوشش خود را می کند تا قبل از سال جدید حدود 20 تا 30 درصد دیگر از قرارداد ها را پرداخت کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت صعود سیاه جامگان به رقابت های لیگ برتر شرایط و استانداردهای لازم را برای حضور در این رقابت ها دارید، گفت: باشگاه ما حدود دو سال است که فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده است و طی این مدت در حال فراهم کردن بستر های لازم و شرایط استاندارد برای حضور در لیگ برتر است. در حال حاضر کم و کاستی‌هایی برای حضور در لیگ برتر داریم که مسئولان باشگاه همه تلاش خود را می کنند تا آنها را نیز تامین کنند.