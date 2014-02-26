به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور روز جمعه با برگزاری یک دیدار از گروه "ب" آغاز میشود که در مشهد تیم بحرانزده ابومسلم میزبان تیم پارسه تهران است، مسابقهای که هر دو تیم با دو هدف متفاوت برابر هم به میدان میروند.
ابومسلم که ضعیفترین تیم مشهدی حاضر در این رقابتهاست و برخلاف دو تیم پدیده و سیاهجامگان که مدعی صعود هستند، با شکست هفته پیش برابر سایپا شمال در بین فانوس بدستان این گروه قرار گرفت، برای فرار موقت از این وضعیت نامطلوب نیاز به برد در این بازی دارد اما تساوی و یا شکست این تیم را در بین 4 تیم پائین جدول این گروه نگه میداد.
از سوی دیگر پارسه تهران که هفته پیش استراحت داشت و به همین دلیل رده چهارم را به از دست داد، در صورت پیروزی در این بازی موقتا به رده دوم صعود میکند و تساوی آنها را به رده سوم میرساند. البته پارسه که یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر است، برای اینکه مدعی بماند، نباید در این بازی امتیازی از دست بدهد، در غیر اینصورت از لیگ برتر دورتر خواهد شد.
برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول در گروههای "الف" و "ب" به شرح زیر است:
گروه الف:
شنبه - 10/12/92
* پدیده مشهد - شهرداری یاسوج، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی
* نیروی زمینی - استقلال اهواز، ساعت 14:45، ورزشگاه نزاجا تهران
* نساجی مازندران - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر
* گهر دورود - الوند همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی دورود
* گلگهر سیرجان - شهردرای بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گلگهر سیرجان
* صنعت نفت آبادان - فولاد یزد، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی آبادان
جدول ردهبندی گروه الف:
1- سیاهجامگان 37 امتیاز
2- پدیده مشهد 34 امتیاز
3- صنعت نفت آبادان 31 امتیاز
4- گیتی پسند اصفهان 29 امتیاز
5- استقلال اهواز 28 امتیاز
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12- الوند همدان 18 امتیاز
13- گهر دورود 12 امتیاز
گروه ب:
جمعه - 09/12/92
* ابومسلم مشهد - پارسه تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد
شنبه - 10/12/92
* پیکان تهران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه پیکانشهر تهران
* یزد لوله - مس رفسنجان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهیدنصیری یزد
* آلومینیوم هرمزگان - نفت و گاز گچساران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* پاس همدان - البدر بندرکنگ، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* نفت مسجد سلیمان - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه بهنام محمدی مسجدسلیمان
جدول ردهبندی گروه ب:
1- نفت مسجد سلیمان 34 امتیاز
2- ایرانجوان بوشهر 31 امتیاز
3- پیکان تهران 30 امتیاز - تفاضل گل 3+
4- راهیان کرمانشاه 30 امتیاز - تفاضل 1-
5- پارسه تهران 29 امتیاز
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12- پاس همدان 19 امتیاز
13- سایپا شمال 15 امتیاز
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