حجتالله بهروزدر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به به زمان بهرهبرداری از این خط که مصادف با ماه پایانی سال شده است، گفت: احتمال استقبال شهروندان از این خط بسیار بیشتر از پیشبینیهای اولیه است.
بهروز درباره اهداف راهاندازی خط 9 BRT در بلندترین بزرگراه شمالی ـ جنوبی پایتخت گفت: اتوبوسهای تندرو امتحان خود را در تسهیل تردد شهروندان، کاهش بار ترافیکی، دسترسی آسان به دیگر خطوط حملونقل عمومی، افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران در شبکه حملونقل عمومی پس داده است و این دلایل از جمله اهداف برای راهاندازی خط BRT بزرگراه امام علی(ع) بوده است.
وی ادامه داد: عبور این خط و ایجاد تلاقی با خط یک BRT امکان دسترسی شهروندان به دیگر سامانههای حملونقل شهری مثل مترو را فراهم میکند.
به گفته قائممقام معاونت حملونقل و ترافیک شهردار تهران، طول خط 9 BRT در حدود 36 کیلومتر است که از این جهت بلندترین خط سامانه اتوبوسهای تندرو به حساب میآید. این خط از انتهای شرقی بلوار ارتش (پایانه لاله) آغاز میشود و در ادامه با عبور از بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب – بلوار شهید کریمی و بلوار دستواره به ایستگاه مترو جوانمرد قصاب میرسد. بهطوریکه خط 9 از 8 منطقه تهران میگذرد. همچنین در مسیر خط 9، 40 ایستگاه نصب شده که از این تعداد 17 ایستگاه دو طرفه و 23 ایستگاه یکطرفه است.
مطالعات اولیه کارشناسان سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران از میزان جابهجایی مسافر توسط طولانیترین خط تندرو پایتخت نشان میدهد که در روزهای نخست بهرهبرداری از خط 9 BRT روزانه 270 هزار جابهجایی مسافر انجام میشود.
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