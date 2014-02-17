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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۳۸

بهره‌برداری از بلندترین خط اتوبوسرانی تندروی پایتخت / جابه‌جایی 270 هزار مسافر در روز

بهره‌برداری از بلندترین خط اتوبوسرانی تندروی پایتخت / جابه‌جایی 270 هزار مسافر در روز

قائم‌مقام معاونت حمل‌ و‌نقل و ترافیک شهردار تهران از فعال شدن آزمایشی و انجام تست سرد خط 9 اتوبوسهای تندرو در بزرگراه امام علی(ع) خبر داد و گفت: با توجه به اینکه عملیات ساخت خطوط BRT در بزرگراه امام علی(ع) به پایان رسیده است این خط تا پایان هفته زیر بار ترافیک می رود و به شهروندان از شمال تا جنوب پایتخت خدمات‌رسانی می کند.

حجت‌الله بهروزدر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به به زمان بهره‌برداری از این خط که مصادف با ماه پایانی سال شده است، گفت: احتمال استقبال شهروندان از این خط بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه است.

بهروز درباره اهداف راه‌اندازی خط 9 BRT در بلندترین بزرگراه شمالی ـ جنوبی پایتخت گفت: اتوبوس‌های تندرو امتحان خود را در تسهیل تردد شهروندان، کاهش بار ترافیکی، دسترسی آسان به دیگر خطوط حمل‌و‌نقل عمومی، افزایش ظرفیت جا‌به‌جایی مسافران در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی پس داده‌ است و این دلایل از جمله اهداف  برای راه‌اندازی خط BRT بزرگراه امام علی(ع) بوده است.

وی ادامه داد: عبور این خط و ایجاد تلاقی با خط یک BRT امکان دسترسی شهروندان به دیگر سامانه‌های حمل‌ونقل شهری مثل مترو را فراهم می‌کند.

به گفته قائم‌مقام معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهردار تهران، طول خط 9  BRT در حدود 36 کیلومتر است که از این جهت بلند‌ترین خط سامانه اتوبوس‌های تندرو به حساب می‌آید. این خط از انتهای شرقی بلوار ارتش (پایانه لاله) آغاز می‌شود و در ادامه با عبور از بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب – بلوار شهید کریمی و بلوار دستواره به ایستگاه مترو جوانمرد قصاب می‌رسد. به‌طوری‌که خط 9 از 8 منطقه تهران می‌گذرد. همچنین در مسیر خط 9،  40 ایستگاه نصب شده که از این تعداد 17 ایستگاه دو طرفه و 23 ایستگاه یکطرفه است.

مطالعات اولیه کارشناسان سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران از میزان جابه‌جایی مسافر توسط طولانی‌ترین خط تندرو پایتخت نشان می‌دهد که در روزهای نخست بهره‌برداری از خط 9 BRT روزانه 270 هزار جابه‌جایی مسافر انجام می‌شود.
 

کد مطلب 2237736

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