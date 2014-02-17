مجوز راه اندازی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حب‌نقی صبح دوشنبه در آیین آغاز بکار سی و دومین گردهمایی ملی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با موضوع نجات دریاچه ارومیه از اخذ مجوز راه‌اندازی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در این دانشگاه با توجه به بحران این پارک ملی و زیست بوم با ارزش بین‌المللی خبر داد.

وی مسئولیت دانشگاه ارومیه در مقابل دریاچه ارومیه را مهم دانست و با بیان اینکه متاسفانه در گذشته به خوبی به این مسئولیت عمل نشده که در دوره جدید این نقصان جبران می شود، اظهار داشت: با راه اندازی این پژوهشکده کلیه مطالعات در ارتباط با دریاچه ارومیه، آرتمیا، مطالعات آب و زمین شناسی و محیط زیست از سوی این پژوهشکده ساماندهی می شود. رئیس دانشگاه ارومیه با اعلام اینکه مطالعات خارجی و داخلی در ارتباط با دریاچه ارومیه نیز از طریق همین پژوهشکده پی گیری و ارزیابی می شود، عنوان کرد: با توجه به بحان کم آبی دریاچه ارومیه و دخیل بودن عوامل مختلف در ایجاد این بحران راه‌اندازی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ضروری است.

حب نقی با اشاره به فعال بودن پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی در دانشگاه ارومیه و موفقیتهای علمی این پژوهشکده ها در تولید و پرورش سیست آرتمیا، اظهار داشت: کاهش نزولات جوی، راندان پائین آب در بخش کشاورزی، سدسازی و... از جمله عوامل بحران دریاچه ارومیه که امیدواریم با تاسیس این پژوهشکده راهکارهای علمی برای کاهش بحران کم آبی این پارک ملی ارائه شود.

وی همچنین از پیگیری دستورات وزیر علوم مبنی بر برداشتن گام‌های علمی موثر جامعه دانشگاهی آذربایجان غربی برای حل بحران دریاچه ارومیه با راه اندازی این پژوهشکده خبر داد و گفت: همچنین ارتباط موثر با صنعت، از برنامه‌های کاری مدیریت جدید دانشگاه بوده که امیدواریم با همکاری تمامی دانشگاهیان در این خصوص موفق باشیم.

رئیس دانشگاه ارومیه از دریاچه ارومیه به عنوان میراث گرانقدر تاریخی و طبیعی در ایران اسلامی نام برد و یادآور شد: متاسفانه این زیست بوم ارزشمند در حال خشک شدن است که اگر چنین اتفاقی بیفتد اثرات مخرب و ویرانگر آن میلیون ها نفر در اطراف دریاچه را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این کنگره بین المللی با حضور استاندار و نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی، اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه، معاون پژوهشی دانشگاه شریف، راهکارهای نجات دریاچه ارومیه، نتایج پژوهش های علمی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

كنگره بين المللي تخصصي زمين با موضوع نجات دریاچه ارومیه با حضور بيش از 400 نفر از پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران در بخش علوم طبيعي و زمين شناسي به مدت 3 روز از امروز تا 30 بهمن ماه در محل دانشگاه اروميه در حال برگزاری است.