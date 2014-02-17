به گزارش خبرگزاری مهر، حمید متبسم با اعلام این خبر افزود: گروه «دستان» که مدتی به دلیل مشکلات هماهنگی برنامه ی کاری اعضای خود، نتوانسته بود در ترکیب اصلی به روی صحنه برود بار دیگر با حمید متبسم، حسین بهروزی نیا، سعید فرج پوری، پژمان حدادی و بهنام سامانی به اجرای کنسرت هایی در شهرهایی از ایران و اروپا خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: «دستان» یک گروه با تجربه و حرفه ای ست و نوازندگان آن همگی در کنار کار با دستان فعالیت های هنری خویش را دارند. در دو سالی که گذشت این مثنوی تاخیر شد، لیکن به این معنی نیست که همکاری ما مختل شده و ما قدر و اهمیت این همکاری بیست و دو ساله را خوب می دانیم، به علاوه شنوندگان وفادار دستان، ما را در ادامه این راه حمایت و تشویق می کنند.

این نوازنده با بیان اینکه گروه دستان تا کنون بیش از بیست آلبوم در ایران، اروپا و آمریکا با همکاری خوانندگان به‌نام ایران منتشر کرده است، خاطرنشان کرد: ما مدتی است در فکر همکاری با محمد معتمدی که یکی از خوانندگان پرتوان و مطرح موسیقی ایران است، هستیم و اکنون موفق به هماهنگی این برنامه ها شدیم .

این کنسرت ها از بهار آینده در ایران آغاز خواهد شد و پس از آن در اروپا ادامه پیدا می‌کند.