پخش سریال «دیوار» سیروس مقدم از رادیو فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «دیوار» نوشته سعید نعمت الله روایتگر ماجرای زندگی متهمی است كه پس از 15 سال از زندان آزاد میشود. او میگردد و مامور پلیسی كه او را به زندان انداخته، پیدا میكند. این متهم میخواهد از مامور پلیس انتقام بگیرد. در این میان ماجراهای خانوادگی هم اتفاق میافتد و یك پدر و پسر مقابل هم قرار میگیرند...
فرشاد آذر نیا تهیه کنندگی و سردبیری، نگین خواجه نصیر گویندگی و تنظیم رادیویی و علی حاجی نوروزی صدابرداری این برنامه را بر عهده دارد.
آتیلاپسیانی، فریبا كوثری، كامران تفتی، مهرداد صدیقیان، تینا آخوندتبار، امیر حمیدزاده، علیرضا مهران و مهدی سلطانی از بازیگران «دیوار» به کارگردانی سیروس مقدم هستند.
«دیوار» از فردا سهشنبه ساعت 19:30 از رادیو نمایش پخش میشود.
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