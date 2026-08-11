ثبت هزاران شکایت علیه متا، گوگل و تیک تاک به جرم اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه تجدیدنظری در سن فرانسیسکو درخواست متا و تیک تاک برای لغو رای دادگاه بدوی مبنی بر الزام آنها به رسیدگی به بیش از سه هزاردادخواست ثبت شده در دادگاه فدرال بود را رد و اعلام کرد این شرکت ها بسیار زودهنگام خواستار تجدیدنظر شده اند.

شرکت های مذکور به بخش 230 قانون نجابت ارتباطات استناد کرده بودند که براساس آن شرکت های آنلاین از شکایات درباره محتوایی که کاربرانشان پست می کنند، مصون هستند. همچنین این قانون مانع از شکایاتی می شود که براساس آنها شرکت هانتوانسته اند درباره ماهیت اعتیاد آور پلتفرم هایشان اطلاع رسانی کنند.

بیشتر درخواست های تجدید نظر پس از صدور رای دادگاه ارائه می شوند. شرکت ها معتقد بودند نباید تا زمان پایان یافتن دعوی حقوقی برای به چالش کشیدن رای دادگاه بدوی منتظر بمانند. اما دادگاه تجدید نظر اعلام کرد بخش 230 قانون نجابت ارتباطات مصنونیت درباره شکایت ها فراهم نمی کند و به همین دلیل درخواست تجدیدنظر زودهنگام ثبت شده است.

دادگاه همچنین درخواست متا برای به تعویق انداختن دادگاهی را که قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود، رد کرد. این پرونده از سوی دادستان‌های کل ۲۹ ایالت مطرح شده و در آن ادعا شده است که این شرکت به‌طور غیرقانونی داده‌های کودکان را جمع‌آوری و استفاده کرده، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده که کاربران کم‌سن‌وسال را به استفاده مداوم و وابستگی ترغیب کند و درباره ایمنی این پلتفرم‌ها به مصرف‌کنندگان اطلاعات گمراه‌کننده داده است.

این شرکت استدلال کرده بود که تا زمانی که درخواست تجدیدنظر آن در حال بررسی است، دادگاه نباید برگزار شود.