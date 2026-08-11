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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

واکسیناسیون ۳۷۰ هزار قطعه طیور بومی سیستان و بلوچستان علیه نیوکاسل

واکسیناسیون ۳۷۰ هزار قطعه طیور بومی سیستان و بلوچستان علیه نیوکاسل

زاهدان - سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از آغاز مرحله پانزدهم طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سرگزی از آغاز مرحله پانزدهم طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در این مرحله حدود ۳۷۰ هزار قطعه طیور بومی استان تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مرحله پانزدهم طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل از ۱۷ مرداد آغاز شده و اجرای آن تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بیماری نیوکاسل یکی از بیماری‌های مهم و واگیر طیور است که در صورت بروز می‌تواند موجب تلفات و خسارت اقتصادی در جمعیت طیور شود، از این رو اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از جمله واکسیناسیون، نقش مهمی در افزایش سطح ایمنی طیور بومی و کنترل بیماری دارد.

سرگزی گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، پیشگیری از وقوع بیماری نیوکاسل، کاهش میزان ابتلا و تلفات در جمعیت طیور بومی و ایجاد سطح مناسبی از ایمنی در جمعیت طیور روستایی است.

وی بیان کرد: افزایش ایمنی طیور بومی می‌تواند به کاهش گردش ویروس در جمعیت پرندگان کمک کرده و احتمال انتقال عامل بیماری به سایر جمعیت‌های طیور، از جمله واحدهای پرورش طیور صنعتی را کاهش دهد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت طیور بومی در اقتصاد خانوارهای روستایی گفت: کاهش تلفات ناشی از بیماری نیوکاسل علاوه بر حفظ جمعیت طیور روستایی، از وارد شدن خسارت به سرمایه خانوارهای روستایی جلوگیری کرده و به پایداری معیشت و اقتصاد روستا کمک می‌کند

وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون به تنهایی جایگزین رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی نیست و همکاری روستاییان و دارندگان طیور بومی در اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، رعایت ضوابط بهداشتی و گزارش موارد تلفات غیرعادی یا علائم مشکوک به بیماری، نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از نیوکاسل دارد.

سرگزی گفت: در مرحله پانزدهم این طرح، پیش‌بینی شده است قریب به ۳۷۰ هزار قطعه طیور بومی در مناطق روستایی استان به صورت رایگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شوند.

وی از روستاییان و دارندگان طیور بومی خواست با اکیپ‌های دامپزشکی همکاری کرده و با فراهم کردن امکان دسترسی به طیور، زمینه اجرای کامل طرح واکسیناسیون را فراهم کنند.

کد مطلب 6914097

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