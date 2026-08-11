واکسیناسیون ۳۷۰ هزار قطعه طیور بومی سیستان و بلوچستان علیه نیوکاسل

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سرگزی از آغاز مرحله پانزدهم طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در این مرحله حدود ۳۷۰ هزار قطعه طیور بومی استان تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مرحله پانزدهم طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل از ۱۷ مرداد آغاز شده و اجرای آن تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بیماری نیوکاسل یکی از بیماری‌های مهم و واگیر طیور است که در صورت بروز می‌تواند موجب تلفات و خسارت اقتصادی در جمعیت طیور شود، از این رو اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از جمله واکسیناسیون، نقش مهمی در افزایش سطح ایمنی طیور بومی و کنترل بیماری دارد.

سرگزی گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، پیشگیری از وقوع بیماری نیوکاسل، کاهش میزان ابتلا و تلفات در جمعیت طیور بومی و ایجاد سطح مناسبی از ایمنی در جمعیت طیور روستایی است.

وی بیان کرد: افزایش ایمنی طیور بومی می‌تواند به کاهش گردش ویروس در جمعیت پرندگان کمک کرده و احتمال انتقال عامل بیماری به سایر جمعیت‌های طیور، از جمله واحدهای پرورش طیور صنعتی را کاهش دهد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت طیور بومی در اقتصاد خانوارهای روستایی گفت: کاهش تلفات ناشی از بیماری نیوکاسل علاوه بر حفظ جمعیت طیور روستایی، از وارد شدن خسارت به سرمایه خانوارهای روستایی جلوگیری کرده و به پایداری معیشت و اقتصاد روستا کمک می‌کند

وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون به تنهایی جایگزین رعایت اصول بهداشتی و امنیت زیستی نیست و همکاری روستاییان و دارندگان طیور بومی در اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، رعایت ضوابط بهداشتی و گزارش موارد تلفات غیرعادی یا علائم مشکوک به بیماری، نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از نیوکاسل دارد.

سرگزی گفت: در مرحله پانزدهم این طرح، پیش‌بینی شده است قریب به ۳۷۰ هزار قطعه طیور بومی در مناطق روستایی استان به صورت رایگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شوند.

وی از روستاییان و دارندگان طیور بومی خواست با اکیپ‌های دامپزشکی همکاری کرده و با فراهم کردن امکان دسترسی به طیور، زمینه اجرای کامل طرح واکسیناسیون را فراهم کنند.