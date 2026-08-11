به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور حملات شبانهای را به مراکز حمل و نقل و لجستیک نظامی در کی یف، پایتخت اوکراین و یک کارخانه بزرگ آهن و فولاد که به تلاشهای جنگی اوکراین در زاپوریژیا کمک میکند، انجام دادهاند.
مقامات اوکراینی اعلام کردند که این حملات منجر به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر در شهر زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین و ایجاد آتشسوزی در کی یف، پایتخت این کشور شده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مجتمع «نوا پشتا» در کی یف را که محل نگهداری و توزیع کالاهای دو منظوره از جمله اجزای تولید پهپادهای دوربرد و میانبرد و همچنین سیستمهای رباتیک و تجهیزات جنگ الکترونیک بود، مورد حمله قرار داده است.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که مرکز حمل و نقل و لجستیک کی یف-۳ که یک مجتمع انبار بزرگ است که پهپادهای تهاجمی، ایستگاههای کنترل زمینی و اجزای آنها را در خود جای داده است، مورد حمله قرار داده است.
در شهر زاپوریژیا اعلام شد که حملات کارخانه متالورژی زاپوریژستال را هدف قرار داده است. این وزارتخانه این کارخانه را تولیدکننده پیشرو فولاد توصیف کرد که برای ساخت سازههای محافظ، ماژولهای استحکامات، زره خودروهای نظامی و صفحات زرهی استفاده میشود.
این وزارتخانه اعلام کرد که همچنین ۳۹۶ پهپاد اوکراینی را در طول شب بر فراز ۱۵ منطقه رهگیری یا منهدم کرده است.
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