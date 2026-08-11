به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی ناظر به موضوع نماز، اظهار کرد: این فعالیت‌ها خاصه در شرایط کنونی که دوران تاریخی و سرنوشت‌ساز را پشت سر می‌گذاریم، اهمیت دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در خصوص اهمیت اقامه نماز بر طبق آموزه‌های آیه شریفه ۴۱ از سوره مبارکه حج، ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر طبق این آیه شریفه نسبت به ترویج و اقامه نماز در هر شرایطی وظیفه دارد و مسئولان نیز در این راستا دارای تکالیفی هستند.

فاطمی با تأکید بر اینکه آثار و برکات نماز باید در جامعه ساری و جاری شود، بیان کرد: اقامه نماز این فرصت را برای ما ایجاد می‌کند تا آثار سوء تبلیغات مسموم دشمن و شبیخون فرهنگی را تقلیل دهیم و رفع کنیم چرا که دشمن درصدد است تا ایمان مردم را نشانه برود و نماز، این نقشه‌های دشمن را بی‌اثر خواهد کرد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه مسئولان در قبال دین و دینداری جامعه دارای مسئولیت‌اند، بیان کرد: مسئولان و مدیران باید مراقب رفتار و کردار خود باشند و اعتماد مردم را جلب کنند که یکی از مهم‌ترین رویکردهای آنان باید حضور منظم در نمازهای جماعت اداره باشد.

فاطمی با اشاره به اینکه ما مردمانی نجیب، دیندار و اهل نماز و مسجد داریم، گفت: امام شهیدمان همیشه نسبت به ملت شریف خوشبین و امیدوار بودند و ما باید خیلی کار کنیم، زحمت بکشیم و دلسوزی کنیم تا پسران و دختران این مرز و بوم بالنده و شکوفا شوند.

دهه تکریم مساجد در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی، مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با قرائت مصوبات نشست قبلی ستاد و با اعلام اینکه به مناسبت دهه فرهنگی تکریم مساجد و ترویج معارف نماز از ۲۱ تا ۳۰ مردادماه، اظهار کرد: در این راستا، نشست‌های تخصصی نماز ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

کریمی ادامه داد: یک مسابقه کتابخوانی عمومی ذیل عنوان «لیموشیرین روح» با محوریت نماز طراحی شده است که در این دهه ویژه دانش‌آموزان، فرهنگیان و پدرها و مادرها برگزار می‌شود و این فرصت را برای همگان فراهم می‌کند که با مطالعه کتاب، نکات بسیار جامع و کاربردی را یاد بگیرند.

وی تصریح کرد: حضور در مساجد یا همکاری صدا و سیما و تهیه و ضبط برنامه‌هایی با موضوع مسجد و ترویج نماز از دیگر طرح‌هاست که در این دهه اجرایی خواهد شد.

کریمی در پایان گفت: برنامه تجلیل از خادمان‌ و هیئت‌امناهای مساجد با همت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان و با اشراف نماینده ولی فقیه در استان برای این دهه برنامه‌ریزی شده است.

یادآور می‌شود در این نشست برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به تشریح اقدامات خود در حوزه ترویج و تبلیغ نماز و مهدویت پرداختند.