نشست ویژه بنزینی وزارت نفت و جایگاهداران/ جزئیات تازه از احتمال گرانی بنزین از اول اسفند

بیژن حاج محمدرضا امروز در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی بین جایگاهداران سوخت استان تهران و مسئولان و مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران، گفت: در این نشست، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از جایگاهداران درخواست کرد خود را برای افزایش قیمت بنزین از ابتدای اسفند ماه سالجاری آماده کنند.



رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور با تاکید بر اینکه تاکنون سناریوهای قیمتی و ساز و کار عرضه بنزین به جایگاهداران اعلام نشده است، تصریح کرد: با این وجود، شنیده های جایگاهداران هم از افزایش قیمت بنزین به 700 و 1050 تومان حکایت دارد اما این سناریوها رسما توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام نشده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه علاوه بر جایگاهداران سوخت، شهرداری‌ها و برخی نهادهای دیگر در آماده باش برای افزایش قیمت بنزین هستند، بیان کرد: از روز گذشته با تمامی جایگاهداران سوخت برای افزایش احتمالی قیمت بنزین از ساعت 24 بامداد پنج شنبه یکم اسفند ماه مذاکره و اطلاع رسانی را آغاز کرده‌ایم.



وی خواستار همکاری مردم با جایگاهداران در صورت هرگونه افزایش قیمت بنزین شد و افزود: با جایگاهداران سراسر کشور هم مذاکره و گفتگو کرده‌ایم که رفتار مناسب در برابر مردم داشته باشند.

پیش از این هم، رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره تجهیز تمامی جایگاه‌های سوخت برای هر گونه تغییر احتمالی نرخ از روز پنج شنبه یکم اسفند ماه، اعلام کرد: گمانه زنی‌ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است، ضمن اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند.