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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

جایگاهداران و شهرداری‌ها در آماده باش/

نشست ویژه بنزینی وزارت نفت و جایگاهداران/ جزئیات تازه از احتمال گرانی بنزین از اول اسفند

نشست ویژه بنزینی وزارت نفت و جایگاهداران/ جزئیات تازه از احتمال گرانی بنزین از اول اسفند

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور با اشاره به نشست ویژه روز یکشنبه هفته جاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان تهران با جایگاهداران برای افزایش احتمالی قیمت بنزین از اول اسفند ماه سال جاری، اعلام کرد: علاوه بر جایگاه‌ها، شهرداری‌ها و برخی نهادهای دیگر برای افزایش احتمالی قیمت بنزین در آماده باش هستند.

بیژن حاج محمدرضا امروز در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی بین جایگاهداران سوخت استان تهران و مسئولان و مدیران شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران، گفت: در این نشست، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از جایگاهداران درخواست کرد خود را برای افزایش قیمت بنزین از ابتدای اسفند ماه سالجاری آماده کنند.

رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور با تاکید بر اینکه تاکنون سناریوهای قیمتی و ساز و کار عرضه بنزین به جایگاهداران اعلام نشده است، تصریح کرد: با این وجود، شنیده های جایگاهداران هم از افزایش قیمت بنزین به 700 و 1050 تومان حکایت دارد اما این سناریوها رسما توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام نشده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه علاوه بر جایگاهداران سوخت، شهرداری‌ها و برخی نهادهای دیگر در آماده باش برای افزایش قیمت بنزین هستند، بیان کرد: از روز گذشته با تمامی جایگاهداران سوخت برای افزایش احتمالی قیمت بنزین از ساعت 24 بامداد پنج شنبه یکم اسفند ماه مذاکره و اطلاع رسانی را آغاز کرده‌ایم.

وی خواستار همکاری مردم با جایگاهداران در صورت هرگونه افزایش قیمت بنزین شد و افزود: با جایگاهداران سراسر کشور هم مذاکره و گفتگو کرده‌ایم که رفتار مناسب در برابر مردم داشته باشند.

پیش از این هم، رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور با اشاره تجهیز تمامی جایگاه‌های سوخت برای هر گونه تغییر احتمالی نرخ از روز پنج شنبه یکم اسفند ماه، اعلام کرد: گمانه زنی‌ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است، ضمن اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند.

ناصر رئیسی‌فرد امروز در گفتگو با مهر با اشاره به تجهیز تمامی جایگاه های سوخت کشور برای تغییر احتمالی نرخ، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند.

رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هنوز نرخ جدید بنزین را برای اعمال از روز اول اسفند به جایگاهداران اعلام نکرده است، تصریح کرد: اما گمانه زنی ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است.

رئیسی فرد با یادآوری اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تغییر نرخ جایگاه‌ها تنها با یک برنامه نویسی نرم افزاری می تواند تغییر نرخ را اعمال کند، بیان کرد: جایگاهداران سوخت سراسر کشور هم تابع تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های جدید دولت و مجلس ورای اسلامی هستند.

وی همچنین با ارائه پیشنهادی به دولت و مجلس خواستار عرضه تک نرخی بنزین در جایگاه‌ها شد و خاطرنشان کرد: عرضه تک نرخی بنزین فساد و برخی از ناهنجاری را در حاشیه جایگاه های سوخت به حداقل کاهش می دهد.

این در حالی است که سخنگوی وزارت نفت با تاکید بر اینکه تاکنون ابلاغیه دولت برای افزایش قیمت بنزین را دریافت نکرده‌ایم، اعلام کرد: تا زمان ابلاغ رسمی از سوی دولت، نمی توان هرگونه افزایش قیمت بنزین از اول اسفند را تائید کرد.

اکبر نعمت الهی امروز در گفتگوی کوتاه با مهر درباره احتمال افزایش قیمت بنزین از پنج شنبه یکم اسفند ماه سالجاری، گفت: تاکنون از سوی دولت هیچگونه ابلاغیه ای مبنی بر افزایش قیمت بنزین به وزارت نفت ارائه نشده است.

این مقام مسئول در وزارت نفت با اعلام اینکه از این رو عرضه بنزین 700 و 1050 تومانی از ابتدای اسفند ماه سالجاری مورد تائید وزارت نفت قرار ندارد، تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده های نفتی مستلزم مصوبات دولت است.

به گزارش مهر، دكتر حسن روحاني صبحگاه امروز (دوشنبه 28 بهمن) با حضور در ساختمان اصلي وزارت نفت، ضمن ديدار با مديران ارشد صنعت نفت، با آن‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در اين ملاقات كه از ساعات اوليه صبح آغاز شد، دكتر روحاني با همراهي جمعي از وزاء و مسوولان ارشد دولتي از بخش هاي مختلف وزرات نفت بازديد ودر جلسه هيات مديره شركت ملي نفت ايران شركت كرد.

دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی، 12 کارگروه تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها را تشکیل داد که کارگروه ویژه انرژی به ریاست بیژن زنگنه، وزیر نفت تشکیل شده است.

حال سناریوهای قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی و آزاد 1050 تومانی روی میز دولت قرار گرفته است تا شاید پس از بازدید رئیس جمهور از وزارت نفت و بررسی آخرین تحولات، اخبار مهم در این باره در روزهای آینده اعلام شود.

 

کد مطلب 2238258

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