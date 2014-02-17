به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدحسن شهیدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم که قبل از ظهر دوشنبه با حضور استاندار قم، رئیس و اعضای شورای شهر قم، فرماندهان سپاه پاسداران، شورای اداری استان، نمایندگان بیوت مراجع تقلید و جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: دشمن می‌گوید که گزینه‌ها روی میز است اما باید گفت که گزینه‌های شما به زیر میز رفته است و همه برنامه‌هایتان به هم ریخته است، در هشت سال جنگ تحمیلی هم، شما در میدان بودید نه عراقی‌ها.

وی ادامه داد: کار‌تر در خاطرات خود می‌گوید ما نمی‌دانیم جهاد و شهادت به چه معنا است و اینها ما را زمین گیر کرده است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه خانواده‌های ایثارگران هزاران درد دارند حداقل ما باید سخنان آنها را گوش دهیم و صبور باشیم، تأکید کرد: اگر در بنیاد شهید کسی با خانواده ایثارگران و جانبازان برخورد بدی داشته است، با آن مسئول برخورد می‌کنم،

وی یادآور شد: سردار هاشمی باید صبور باشد و در حد توان با تدبیر و اخلاق خوب و حوصله به خانواده‌های ایثارگران خدمت کند.

حجت الاسلام شهیدی افزود: ما شرمنده شما ایثارگران و خانواده‌های شهدا هستیم و نمی‌توانیم آنگونه که شایسته است به شما خدمت کنیم. شهدا حق بسیاری برگردن ما دارد.

وی ابراز کرد: 20 روز طول کشید تا مسئولیت بنیاد شهید را قبول کنم زیرا کار در بنیاد شهید بسیار سنگین است و روز به روز این بار سنگین را احساس می‌کنم و دیدار با جانبازان به ما قوت می‌دهد.

65 هزار و 800 فرزند ایثارگر بیکار هستند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور عنوان کرد: مشکل بیکاری در جامعه وجود دارد به طوری که 65 هزار و 800 فرزند ایثارگر بیکار هستند و دارندگان مدرک کار‌شناسی ارشد و دکتری 30 درصد آنها را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: باید درد کسی که در این جلسه از بیکاری فرزندانش گله داشت را بشنویم و تحمل شنیدن دردهای آنها را داشته باشیم و همه مردم باید قدردان شهدا و جامعه ایثارگران باشند.

حجت الاسلام شهیدی بیان کرد: ما با کمبود مالی مواجه هستیم و در حال حاضر بودجه‌های فرهنگی را در بودجه‌های جاری مصرف می‌کنم و امید است با برداشتن تحریم‌ها کار‌هایمان روان شود و باید صبر و استقامت و سعه صدر داشته باشیم تا بتوانیم خدمت رسانی کنیم.

وی افزود: مسئولان بنیاد شهید به دیدار جانبازان در روستا‌ها نیز بروند، آنها از ما پولی نمی‌خواهند و فقط دیدار ما با آنها برایشان ارزش دارد.

معاون رئیس جمهور بیان داشت: بنده فقط چهار نفر از خارج از خانواده‌های ایثارگران برای کار در بنیاد استفاده کرده‌ام و سعی می‌شود که از خانواده‌های شهدا در کادر بنیاد استفاده شود و کسانی که بازنشسته می‌شوند از فرزندان آنها استفاده شود و تغییر و تحول در بنیاد نیاز است.

وی افزود: از آقای پورامینی طی مسئولیت خود در بنیاد راضی بودم و با سعه صدر و اخلاق فعالیت می‌کرد و خودشان خواستند که از کار در بنیاد بیرون بیایند.

حجت الاسلام شهیدی با تشریح چگونگی تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: خدمت رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران و نشر فرهنگ ایثار و شهادت در کشور دو رسالت عمده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی ابراز کرد: 222 هزار و 85 شهید جنگی و ترور شده تا ابتدای سال 92 ثبت شده و 18 هزار نفر از آنها به دست منافقانی شهید شدند که با نشان مجاهدان وارد مبارزه شدند.

سه میلیون و 300 هزار نفر تعداد کل خانواده‌های بنیاد شهید

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بیان داشت: تعداد شهدا با خانواده‌های آنها حدود 700 هزار نفر، تعداد جانبازان حدود 505 هزار نفر و با خانواده‌هایشان 2 میلیون و 500 هزار نفر است و در مجموع سه میلیون و 300 هزار نفر تعداد کل خانواده‌های بنیاد شهید است.

وی ادامه داد: اداره چنین جمعیتی در کشور کار آسانی نیست و با وجود مشکلات فراوان، مسائلی که پس از جنگ ایجاد شد، تحریم و امور اقتصادی که گریبانگیر کشور شده اداره کشور بسیار سخت و دشوار شده است.

حجت الاسلام شهیدی با اشاره به اینکه جانبازان 60 درصد به بالا شهید زنده هستند، افزود: بهترین کار برای نشر فرهنگ و ایثار در کشور دیدار با جانبازان و خانواده‌های آنها است و بدون این عمل متوجه خیلی مسائل نمی‌شویم.

وی با اشاره به بازدیدهای خود با جانبازان ابراز داشت: مقام معظم رهبری عنوان کرده‌اند که به دیدار جانبازان برویم و از آنان تشکر کنیم و ما باید به سفارش مقام معظم رهبری عمل کنیم.

معاون رئیس جمهور ضمن عنوان خاطرات خود از جانبازان ابراز داشت: در بسیاری از دیدارهایی که با جانبازان داشته‌ام از چگونگی زندگی و سخنان آنها بسیار شگفت زده شدم به گونه‌ای که اگر هم وزن آنها طلا بریزیم باز هم نمی‌توانیم جانفشانی‌های آنان را جبران کنیم و ما مدیون جانبازان هستیم.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری بیان کرده‌اند که اگر روزی کشور دوباره مورد تعرض قرار گیرد بازهم خانواده ایثارگران به میدان می‌آیند.

بازدید از 22 هزار خانواده شهید و ایثارگر طی یک ماه

حجت الاسلام شهیدی افزود: 22 بهمن تا 22 اسفند که روز شهید است باید استانداران کشور از 22 هزار خانواده شهید و ایثارگر دیدار کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه قصد سخنرانی در موضوع 12 و 22 بهمن داشتم، افزود: به دلیل کمبود وقت و نیازهای خانواده ایثارگران و نامه‌هایی که در این موضوع دریافت کرده‌ام، درباب بنیاد شهید سخن گفتم تا حاضران از مسائل بنیاد شهید آگاهی داشته باشند.