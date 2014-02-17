نقص فنی در قطار بندرعباس - تهران/ مسافران چهار ساعت معطل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قطار مسافری بندرعباس - تهران ظهر یکشنبه ساعت 13 و 55 دقیقه ایستگاه بندرعباس را به مقصد تهران ترکت می کند. که طبق برنامه این قطار صبح روز دوشنبه (امروز) باید به مقصد می اما شب گذشته قطار قریب به چهار ساعت به دلیل مشکل فنی در بین راه در محدوده شهرستان یزد متوقف شد.

طی تماسی که تعدادی از مسافران این قطار با خبرگزاری مهر داشتند از وضعیت خدمات، نحوه برخورد و همچنین عدم پذیرایی مناسب در رستوران قطار گلایه داشتند.

این تعداد از مسافران عنوان کردند که تا حل مشکل قطار ساعتها زمان برده است و مردم تنها با بیسکویت و آب میوه پذیرایی شده اند و ماموران قطار بجای آرامش دادن به مسافران و فقط عنوان می کردند که بیایید خسارتتان را بگیرید.

فاطمی مسئول روابط عمومی اداره کل راه آهن هرمزگان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر بیان داشت: قطار در زمان حرکت مشکلی نداشته و سر وقت مقرر از بندر عباس حرکت کرده و به دلیل اینکه از محدوده هرمزگان گذشته با وارد شدن به حوزه استحفاظی شهرستان یزد موضوع مربوط به اداره کل راه آهن شهرستان یزد بوده و آنها باید پاسخگو باشند.