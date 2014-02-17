هشدار لاوروف درباره نشر اخبار دروغین علیه دولت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه در یک کنفرانس خبری در مسکو درباره تلاشهای برخی طرفها برای محکوم جلوه دادن دولت سوریه با متهم کردن آن به ارتکاب جنایات وحشیانه هشدار داد.

وی تاکید کرد: برخی در نظر دارند با انتشار اکاذیب و دستکاری واقعیتها دولت سوریه را محکوم به ارتکاب جنایات وحشیانه کنند.

لاوروف افزود: تلاشهای این طرفها، افکار عمومی را به یاد وقایع جنگ علیه عراق می اندازد. البته برخی در اوکراین نیز تلاش دارند با دستکاری اطلاعات و تصاویر، وقایع را به شکل دیگری جلوه دهند.

وی با انتقاد از برخی رسانه ها که در راستای اهداف ژئوپلتیک دولتهایشان فعالیت می کنند، تاکید کرد: رسانه ها باید در این مسائل، واقع گرا باشند.

وزیرخارجه روسیه افزود: اکثر مساائلی که در سوریه رخ می دهد ساخته دولت این کشور نیست و ناشی از اقدامات گروههای مسلح است.