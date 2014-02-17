اخضر ابراهیمی یک روش واقعی و بی طرف در قبال سوریه اتخاذ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه ای اعلام کرد: برقراری ثبات در روند گفتگوهای سوری نیازمند تلاش های پویا است؛ تلاش هایی که با هدف افزایش اعتماد میان دولت و مخالفان سوری انجام شود.

در این بیانیه آمده است: این ماموریت به دلیل خونین بودن درگیری ها در سوریه بسیار دشوار است و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه باید یک روش واقعی و بی طرفانه را در این زمینه اتخاذ کند. وی باید طرف های درگیر در سوریه را به ایجاد پیوندهای مشترک و ادامه روند مذاکرات تشویق کند و یکی از طرف ها را مسئول شکست مذاکرات توصیف نکند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: مسکو جایگزینی را برای راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران سوریه نمی داند. سوری ها به تنهایی قادر هستند خود درباره آینده کشورشان بر اساس بیانیه ژنو 1 به توافق برسند.

وزارت خارجه روسیه همچنین از تمامی طرف ها در سوریه خواست که به اصول کلی که مبتنی بر حاکمیت سوریه و حفظ وحدت اراضی آن و حقوق تمامی طوائف سوری است پایبند باشند.

در ادامه بیانیه بر اهمیت دستیابی طرفین به توافقی درباره مبارزه با تروریسم تاکید شده است چرا که افزایش اقدامات تروریستی نه تنها برای سوریه بلکه برای امنیت و ثبات تمامی منطقه خطرناک است.