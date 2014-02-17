تصمیم جدید بانک مرکزی برای انتقال وجوه/ رمزگذاری ارقام بالای 15میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نوری از اختصاص کد شناسه شیء به بانک مرکزی به عنوان اولین نهاد دولتی در ایران خبر داد و گفت: از این پس گواهینامههای صادره توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی بانکی کشور با شناسه جهانی به مشتریان بانکی عرضه میشود.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در امور فناوریها اولین و مهم ترین هدف این بانک از دریافت شناسه شیء (Object Identifier) را اختصاص آن به مرکز صدور گواهی الکترونیکی بانکی دانست و افزود: تمامی گواهینامهها و امضاهای الکترونیکی صادره توسط این مرکز با کسب هویت بینالمللی، از اعتبار جهانی برخوردار میشوند و بدین ترتیب، مرکز صدور گواهی الکترونیکی بانکی قادر است تمامی مشتریان بانکها را به هویت الکترونیکی جهانی در دنیای مجازی مجهز کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی پس از تلاش چندساله برای دریافت این کد شناسه، هفته گذشته موفق به دریافت این شناسه از سازمان فناوری اطلاعات ایران شد که بر این اساس، بانکها و مشتریان میتوانند با مراجعه به دفاتر میانی صدور گواهی، در شعبه اصلی، مستقر در ساختمان بانک مرکزی یا شعب منتخب بانکها، اقدام به ثبت درخواست خود کنند.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در تشریح ویژگیهای این شناسه افزود: شناسه شیء یک روش کدگذاری استاندارد بینالمللی برای نامگذاری و شناسایی اشیاء در فضای مجازی است که با همکاری سازمان جهانی استاندارد (International Standard Organization) و اتحادیه جهانی مخابرات (International Telecommunication Union) پایهگذاری و تعیین شده است؛ این شناسه شامل رشتهای از اعداد نامحدود است که با نقطه از هم جدا و هر کدام از اعداد نیز دارای مفهوم مشخصی است و برای هر شیء به صورت منحصر به فرد تعریف میشود.
نوری در خصوص ضرورت این شناسه با اشاره به توسعه فناوری اطلاعات و دنیای مجازی در جهان عنوان کرد: به منظور شناسایی تمامی اشیاء در فضای مجازی، از شرکتهای حقیقی گرفته تا کالا و مقالات علمی، ضروری است همانند دنیای حقیقی کد شناسهای به آنها تخصیص یابد که بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی سازمانهای جهانی باشد تا امکان شناسایی و تمایز هر چیز در دنیای مجازی وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه گواهینامههای صادره توسط مرکز صدور گواهی بانکی در قالب توکنهای امنیتی به مشتریان عرضه میشود عنوان داشت: از این پس مشتریان قادر خواهند بود امور بانکی خود را با استفاده از این ابزار با ایمنی بالاتری به انجام برسانند و البته از بانکها نیز انتظار میرود امکان استفاده از این ابزار بسیار مفید را به خدمات الکترونیکی خود اضافه نمایند.
این مقام مسئول در خصوص امکان انتقال وجوه از این طریق گفت: در این راستا مقرر شده انتقال وجوه بیش از 150 میلیون ریال با گواهینامه مشتریان امضا و رمزگذاری شود که این ابزار قابلیت بهرهبرداری در تمامی بانکها و در کلیه خدمات الکترونیکی بانکی را دارا بوده و در آینده شاهد کاربردهای گسترده آن خواهیم بود.
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