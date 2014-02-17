كانديداهای انتخابات كميته داوران كشتی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع شورای كميته داوران فدراسيون كشتی برای انتخاب پنج عضو اصلی و دو عضو عليالبدل حوزه مديريت كميته داوران راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه اول اسفندماه در خانه كشتی تهران برگزار میشود.
بنا به اعلام حميد بنیتميم دبير فدراسيون كشتی، اسامي نفرات ثبت نام كرده و حائز شرايط براي حضور در اين مجمع به ترتيب حروف الفبا به شرح زير است:
ميرزاآقا احمدی، عزيزالله اطاعتی، سيدمحمد افتخاريان، حميد امامی، احمد دامغانینژاد، محمد ربيعپور، عباس شجاعی، اردوان صاحب، اكبر صوفی، غلامرضا طاهرخانی، علی اكبر طهماسبی، فريدون عابديننژاد، محمد عادلپور، ابراهيم كريمی، منصور كيانی، سيدعلی گرمرودی، طاهر محمدعلی زنگنه و رضا نقیلو
به گزارش خبرنگار مهر، اين برای نخستين بار است كه مقرر شده رئيس كميته داوران فدراسيون كشتی با برگزاري انتخابات مشخص و معرفي شود.
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