اعلام ضوابط عرضه داروهای خارج از فهرست رسمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با اشاره به ضوابط عرضه داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی کشور اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، تحویل این داروها صرفاً از طریق داروخانه‌های مجاز معرفی‌شده توسط سازمان غذا و دارو و برای بیماران تأییدشده توسط کمیته مربوطه امکان‌پذیر است.

وی افزود: این ضوابط شامل تمامی داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی کشور، اعم از تولید داخل و وارداتی، می‌شود و تعداد دارو نیز باید متناسب با دوره درمان مورد تأیید بیمار باشد.

یوسفی تأکید کرد: توزیع و فروش این داروها خارج از فرآیند تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید بر رعایت ضوابط مربوط به عرضه این داروها در حوزه تحت نظارت خود نظارت کنند.

دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور درباره داروهای دارای پروانه تولید به منظور صادرات نیز گفت: این فرآورده‌ها تا پیش از ورود به فهرست رسمی دارویی ایران، مجاز به توزیع در داخل کشور نیستند و عرضه آن‌ها باید مطابق ضوابط داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی کشور انجام شود.

یوسفی بر ضرورت نظارت بر اجرای فرآیند تعیین‌شده تأکید کرد و گفت: عرضه داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی کشور باید صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب و برای بیماران واجد شرایط انجام شود.