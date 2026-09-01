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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۰

یک پیروزی و یک شکست برای تنیسورهای ایران در تور جهانی

یک پیروزی و یک شکست برای تنیسورهای ایران در تور جهانی

رقابت‌های تور جهانی تنیس با یک برد و یک شکست برای نمایندگان کشورمان در جدول مقدماتی این مسابقات پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در ادامه رقابت‌های تور جهانی تنیس کیمیا ثاقب تهرانی که در دور نخست جدول مقدماتی با قرعه استراحت رو به رو شده بود در دومین دیدار خود به مصاف نماینده لتونی رفت و در یک دیدار فشرده این بازی را با نتایج ۶ بر ۷، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۱۰ واگذار کرد.

در دیگر بازی این مرحله، مشکات الزهرا صفی پس از قرعه استراحتی که با آن مواجه شد به مصاف نماینده ای دیگر از لتونی رفت و توانست با برتری ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ به پیروزی برسد تا حریفی از انگلیس را پیش روی خود داشته باشد.

در جدول اصلی این رقابت ها ماندگار فرزامی باید در اولین بازی خود به مصاف نماینده ای از نیوزیلند برود. ماندگار در صورت برتری در این مسابقه باید آماده دیدار با برنده تنیسورهای تونس و لتونی شود.

کد مطلب 6933892

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