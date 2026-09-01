دستیار لوئیس انریکه سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال کره جنوبی به طور رسمی سرمربی تیم ملی این کشور را انتخاب کرد.

بر این اساس «روبرت مورنو» مربی ۴۹ ساله اسپانیایی، به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کره جنوبی منصوب شد تا برای نخستین بار یک مرد اسپانیایی که تجربه فوتبال بازی کردن ندارد و صرفا یک مربی بوده است هدایت تیم ملی فوتبال کره جنوبی را بر عهده بگیرد. او بیشتر به عنوان دستیار لوئیس انریکه، سرمربی فعلی پاری‌سن‌ژرمن شناخته می‌شود و از سال ۲۰۱۱ در تیم‌های آ.اس. رم، سلتاویگو، بارسلونا و تیم ملی اسپانیا در کنار او بود.

او پس از همکاری با انریکه در تیم ملی فوتبال اسپانیا نیز هدایت موناکو، گرانادا و سوچی را برعهده داشت.