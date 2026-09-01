به گزارش خبرگزاری مهر، کهگیلویه و بویراحمد صبح سه‌شنبه ۱۰ شهریور شاهد دو زمین‌لرزه بود که بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مهم‌ترین آن به بزرگی ۴ ریشتر در حوالی سی‌سخت به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه ساعت ۹:۴۵:۱۲ صبح امروز در عمق اعلام‌شده از سوی مرکز لرزه‌نگاری کشوری رخ داد و کانون آن در محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۴ کیلومتری سی‌سخت، ۱۸ کیلومتری یاسوج و ۲۶ کیلومتری کمه در استان اصفهان قرار داشته است.

پیش از وقوع این زمین‌لرزه، ساعت ۸:۰۲:۲۰ صبح نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر در همین محدوده ثبت شده بود که کانون آن در فاصله ۱۹ کیلومتری سی‌سخت، ۲۴ کیلومتری یاسوج و ۲۲ کیلومتری کمه قرار داشت.

به این ترتیب، در فاصله حدود یک ساعت و ۴۳ دقیقه، دو زمین‌لرزه در محدوده سی‌سخت و یاسوج به ثبت رسیده که زلزله ۴ ریشتری، رویداد لرزه‌ای اصلی و محسوس‌تر صبح امروز بوده است.

تاکنون گزارشی رسمی از خسارت یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده و اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز لرزه‌نگاری کشوری، گزارش اولیه محسوب می‌شود.