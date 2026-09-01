  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۳

زلزله ۴ ریشتری سی‌سخت را لرزاند؛ پس‌لرزه ۲.۵ ریشتری ثبت شد

زلزله ۴ ریشتری سی‌سخت را لرزاند؛ پس‌لرزه ۲.۵ ریشتری ثبت شد

یاسوج- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر صبح امروز حوالی سی‌سخت رخ داد و ساعتی پیش از آن نیز زلزله ۲.۵ ریشتری در این منطقه ثبت شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کهگیلویه و بویراحمد صبح سه‌شنبه ۱۰ شهریور شاهد دو زمین‌لرزه بود که بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مهم‌ترین آن به بزرگی ۴ ریشتر در حوالی سی‌سخت به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه ساعت ۹:۴۵:۱۲ صبح امروز در عمق اعلام‌شده از سوی مرکز لرزه‌نگاری کشوری رخ داد و کانون آن در محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات اولیه، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۴ کیلومتری سی‌سخت، ۱۸ کیلومتری یاسوج و ۲۶ کیلومتری کمه در استان اصفهان قرار داشته است.
پیش از وقوع این زمین‌لرزه، ساعت ۸:۰۲:۲۰ صبح نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر در همین محدوده ثبت شده بود که کانون آن در فاصله ۱۹ کیلومتری سی‌سخت، ۲۴ کیلومتری یاسوج و ۲۲ کیلومتری کمه قرار داشت.
به این ترتیب، در فاصله حدود یک ساعت و ۴۳ دقیقه، دو زمین‌لرزه در محدوده سی‌سخت و یاسوج به ثبت رسیده که زلزله ۴ ریشتری، رویداد لرزه‌ای اصلی و محسوس‌تر صبح امروز بوده است.
تاکنون گزارشی رسمی از خسارت یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده و اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز لرزه‌نگاری کشوری، گزارش اولیه محسوب می‌شود.
کد مطلب 6933896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • قاسم ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدا به خیر بگذرونه چی شده سه زلزله پشت سر هم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها