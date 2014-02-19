محمد علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کمیته ملی المپیک طی یک ماه گذشته هیچ اعتباری را در قالب بودجه مصوب امسال دریافت نکرده است، اظهار داشت: البته لازم بود ابتدا یکسری تغییر و تحولات لازم صورت بگیرد تا بتوانیم درخواست رسمی برای دریافت بخش باقی مانده بودجه را ارائه دهیم. همین چند روز گذشته این کارها تقریبا به مرحله آخر رسید و تمام شد.

وی تصریح کرد: به عنوان خزانه‌دار کمیته ملی المپیک باید از وزارت دارایی مجوز لازم را می‌گرفتم سپس کارم را به صورت رسمی آغاز می‌کردم. خیلی زود درخواست صدور این مجوز داده شد و اخیرا آن را دریافت کردم تا بتوانم به صورت رسمی و بدون منع قانونی کارم را به عنوان خزانه‌دار آغاز کنم. به هر حال اینها یکسری تشریفات قانونی کار بود که باید انجام می‌شد.

خزانه‌دار کمیته ملی المپیک با بیان اینکه طی این مدت و همزمان با پیگیری کارهای تشریفاتی مالی، پیگیر بودجه کمیته ملی المپیک و دریافت بخش باقی مانده آن هم بودیم، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم انجام شده و به دنبال آن هستیم تا بتوانیم از تخصیص صد در صدی بودجه امسال برخوردار باشیم. این اتفاقی است که باید بیفتد چون بازی‌های آسیایی کره‌جنوبی را در پیش داریم و باید بتوانیم هزینه لازم برای آماده‌سازی تیم‌ها و ورزشکاران اعزامی به این بازی‌ها را تامین کنیم.

"فکر می‌کنید حداکثر تا چه زمانی بتوانید کمیته ملی المپیک و به واسطه آن فدراسیون‌های ورزشی را شارژ مالی کنید"؟، وی در پاسخ به این پرسش گفت: به هر حال حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده است. زمان زیادی نداریم که بخواهیم زمان حداقلی و حداکثری برای دریافت بخش باقی مانده بودجه تعیین کنیم. تمام تلاش ما این است که طی همین یک ماه بودجه باقی مانده را دریافت کنیم و آن را خیلی زود میان فدراسیون تزریق کنیم.

وی در مورد اینکه "آیا طی این مدت روی پرونده مالی کمیته ملی المپیک طی ماه‌ها و سال‌های گذشته هم بررسی صورت گرفته است"؟، اظهارداشت: هر جا مسئولیت داشته باشم، نگاهم به جلو خواهد بود. ترجیح می‌دهم به جای پرداختن به مسائل قبلی به فکر آینده باشم مگر آنکه در جائی نیاز به ورود وجود داشته باشد. به هر حال مدیران قبلی بر اساس برنامه‌های خود کار کردند و تا حالا هم من با مشکلی از این بابت مواجه نشده‌ام.

شجاعی در مورد استعفای خود از ریاست فدراسیون قایقرانی به واسطه حضور در کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه‌دار نیز به مهر توضیح داد و به مهر گفت: هر فدراسیونی بر اساس اساسنامه‌ای که دارد، اداره می‌شود، به خصوص فدراسیون قایقرانی که با معضلات زیادی مواجه بود و در نهایت اساسنامه جدید به تصویب رساند و توانست تائیدیه آن را از فدراسیون جهانی هم بگیرد. بنابراین باید برای هر کار بر اساس روال قانونی و آنچه اساسنامه می‌گوید، اقدام شود.

رئیس فدراسیون قایقرانی تاکید کرد: برای استعفا از این فدراسیون به فکر هستم اما هنوز شرایط آن مهیا نشده است. همان طور که یکبار دیگر گفتم باید مجمع تشکیل شود تا بتوانم به طور رسمی استعفا دهم. به دنبال آن هستم تا هر چه زودتر این شرایط مهیا شود. اما اینکه چه زمانی این کار انجام شود، پیش از نوروز باشد یا بعد از آن، اصلا مشخص نیست.