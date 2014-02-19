شگرد سارق سابقه دار برای دستبرد به خانه های ویلایی

سرهنگ فلاح كريمي، در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: پس ازوقوع چندين فقره سرقت ازمنازل ويلايي درحاشيه شهرستان رشت به شيوه ديوار وپنجره روي و تجميع پرونده هاي موجود دردايره سوم اداره مبارزه باسرقت تحقیقات در این زمینه آغاز شد.بررسي شيوه وشگردسرقتهاي به وقوع پيوسته، کارآگاهان رابرآن داشت تاسوابق متهمان سرقت را موردبررسي قرار دهند.

وي افزود:با تشكيل گروه های هاي ويژه و بررسي شيوه و شگرد سرقت ها كارآگاهان به فردي به نام هومن وساکن رشت داراي سوابق متعددکيفري مظنون شدند.

وي ادامه داد: بابررسي محل سكونت وي مشخص شد هومن چند روز قبل به اتهام ديگري دستگير ودرحال حاضر درزندان به سرمي برد كه از زمان زنداني شدن متهم به بعدسرقت منزل با این روش رخ نداده بود.

رئيس پليس آگاهي استان گيلان تصريح کرد : اين موضوع ظن مامورين رابه سمت وي بيشترمعطوف داشت به همین خاطر باهماهنگي قضائي، متهم اززندان مركزي رشت تحويل گرفته شدوبه پليس آگاهي منتقل وتحت بازجوئي علمي وپليسي قرارگرفت.

وي تصريح كرد:با استفاده از روش های علمی متهم زبان به اعتراف گشوده واعلام داشت سرقتها رابه تنهائي انجام داده به تعداد 15فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

رئيس پليس آگاهي استان گيلان افزود: درادامه خريداران اموال مسروقه كه دو نفر به هويت معلوم بودندنيز شناسايي شده و مقداري ازاموال سرقتی شامل يکدستگاه لپ تاپ،تلويزيون، سيلندرهاي گاز پيک نيک وغيره کشف شد و طرفين به دادسراي عمومي وانقلاب اعزام و متهم اصلی با تشديدقرار،دوباره روانه زندان مركزي رشت شد.

فلاح كريمي گفت : سارق در روز باپرسه زدن دركوچه هاي خلوت واطمينان ازعدم حضورساكنين منزل ازطريق ديوارواردحياط وباتخريب قفل درب ورودي واردمنزل و سپس اقدام به سرقت مي کرده است.

رئيس پليس آگاهي استان گيلان در پايان گفت: سارق سابقه دار ؛ معتاد و ولگردبوده وبه جهت تامين هزينه مصرف موادمخدرومخارج روزانه اقدام به سرقت مي کرده است .عدم توجه شهروندان به پرسه زدن فردي باظاهرمعتاد ومشكوك دركوچه هاي خلوت حاشيه شهر وعدم اطلاع به موقع به پليس عامل ديگر وقوع سرقتهاي متعدد بوده است.