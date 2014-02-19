انهدام باند جعل گواهي آموزش رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بیدمشکی با اعلام این خبر اظهار داشت: با دریافت چند فقره پرونده جعل قرارداد آموزشگاه رانندگي موتورسيكلت موضوع به صورت ويژه در دستور كار تيمي از ماموران پليس آگاهي قرار گرفت. تيمي ويژه از اداره مبارزه با جعل و كلاهبرداري با هدايت سرهنگ شفيع زاده پس از بررسي اسناد جعلي تحقيقات خود را در اين خصوص شروع و با انجام كار اطلاعاتي گسترده دو جاعل به نام هاي امير و عليرضا را شناسايي و با هماهنگي مقام قضائي آنها را دستگير و به پليس آگاهي منتقل كردند.

وي تصريح كرد: در بازجوئي هاي انجام شده متهمان با مشاهده ادله و مستندات موجود لب به اعتراف گشوده وبه جعل مدارك با همدستي سه نفر ديگر اعتراف کرده و مدعی شدند با دريافت مبالغي از رانندگان موتورسيكلت متخلف گواهي جعلي گذراندن دوره آموزش براي ترخيص موتورسيكلت به آنها ارائه مي كرديم.

سرهنگ بیدمشکی در ادامه گفت:‌ تيم دايره مبارزه با جعل و كلاهبرداري با بدست آوردن اين اطلاعات همدستان آنها را در عمليات هاي جداگانه دستگير و در بازرسي از محل اختفاي آنها تعداد 6برگ گواهي جعلي، 261 جلد شناسنامه، 116 قطعه كارت ملي ، 66 قطعه كارت پايان خدمت جعلي، 18 قطعه كارت تردد اتباع بيگانه كشف كردند.

رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي در خاتمه خاطر نشان كرد: اعضاي اين باند 5 نفره پس از سير مراحل قانوني طي قرار صادره روانه زندان شده و تحقيقات پليس در اين خصوص ادامه دارد.