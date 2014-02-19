سعی کردیم جایزه یوسف را از درجازدن نجات بدهیم/ نویسندگان دفاع مقدس بیشتر از امید بنویسند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین دوره جایزه ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس (یوسف) ظهر امروز چهارشنبه 30 بهمن با حضور سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و نویسندگان این عرصه در موسسه فرهنگی اسوه برگزار شد.

گلعلی بابایی رئیس سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس در ابتدای این برنامه گفت: امروز که سال‌ها از دفاع مقدس می‌گذرد، می‌توانیم با آرامش و تامل بیشتری به آن دوران نگاه کنیم. در سال‌های جنگ شاهد حضور نسل جوانی متاثر از فضای عمومی انقلاب و جنگ بودیم که موجب شکل‌گیری یک تحول روحی بی‌نظیر، رشد و کمال در آن نسل شد. نسل جوان آن روزگار در دهه 60 حضور پیدا کرد و پشتوانه ارزشمندی از شناخت عرفان، مردم‌داری و تزکیه را با خود داشت.

بابایی با اشاره به این که امروز زنده نگه داشتن یاد شهیدان، بیشتر از این که تکلیف باشد، یک نیاز و ضرورت است افزود: به هر نسبت که شناخت‌مان از تاریخ دور و نزدیک‌مان بیشتر شود، اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورمان بهبود خواهد یافت.

به گفته وی جایزه یوسف بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان و همچنین بروز خلاقیت آنانی است که دل در گرو این شهیدان دارند. سنگ بنای این جایزه به ویژه توسط زنده‌یاد امیرحسین فردی در سال 85 گذاشته شد.

بابایی افزود: سازمان هنر و ادبیات دفاع مقدس بنا دارد با تقویت چنین جوایز و جشنواره‌هایی، به ویژه جشنواره کتاب سال دفاع مقدس و کنگره ادبیات دفاع مقدس، زمینه را هرچه بیشتر فراهم کند. امروز اختتامیه ششمین دوره جایزه یوسف را برگزار می‌کنیم و سال آینده شانزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس را خواهیم داشت.

رئیس سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس همچنین گفت:‌ این دوره از جایزه یوسف، هزار و 800 اثر به دبیرخانه رسید و سردار کارگر کاری کرد که جوایز این دوره، حداقل به دو برابر چیزی که در فراخوان اشاره بود، تبدیل بشود.

در ادامه رحیم مخدومی دبیر علمی ششمین دوره جایزه یوسف گفت: یکی از نکات مهم این دوره جایزه یوسف، این است که سعی کردیم آن را از درجا زدن نجات بدهیم چون در خیلی از جشنواره‌ها، فقط با معرفی آثار روبرو هستیم. یکی از مواردی که به شکوفایی جشنواره کمک می‌کند، نقد است؛ به این معنی که هم اثر صاحبان آثار ارزش نقد کردن داشته باشد و جشنواره هم نقاد داشته باشد. در این دوره جایزه، چنین اتفاقی افتاد و از آقای محمدرضا سرشار خواستیم تا آثار جشنواره را بررسی کنند و کتابی با همین محوریت یعنی نقد و بررسی آثار جشنواره چاپ خواهیم کرد. آقای سرشار علاوه بر نقد آثار، خود جشنواره را هم نقد کردند و از این جهت در شرایطی که مسئولین ما دوست ندارند مورد نقد قرار بگیرند، به مسئولین جشنواره تبریک می‌گویم چون شجاعت نقد شدن را داشتند. به ویژه که آقای سرشار قلم تیزی دارد و ملاحظه‌ای هم ندارد.

این نویسنده ادامه داد: امروز به نقد، توجه چندانی نمی‌شود. به همین دلیل است که همیشه درجا می‌زنیم یا در حال عقب‌گرد هستیم. بنابراین بهتر است این اتفاق یعنی نقد و بررسی اتفاق بیافتد تا بیت‌المال هم ریخت و پاش نشود و در راه درست مصرف شود. اما جمع‌بندی نظر داوران این دوره جایزه یوسف یک مطلع دارد و آن این است که اصلا نفس برگزاری جشنواره داستان دفاع مقدس چیست؟ اولین قدم، شناخت دفاع مقدس است. برای این شناخت باید چه کار کنیم؟ امام خمینی(ره) گفته است گیرم قلم‌فرسایان هنرمند بتوانند شجاعت مردان جنگ را ترسیم کنند، ولی بعد عرفانی و جلوه‌های معنوی آنان را با چه هنر و قلمی می‌توان ترسیم کرد؟

مخدومی گفت: به زعم داورانی که آثار مربوط به دفاع مقدس را در جشنواره‌ها بررسی می‌کنند، اکثر آثار از روح دفاع مقدسی عاری هستند، زیرا نویسنده آشنایی دقیقی با موضوع دفاع مقدس ندارد. اگر بنیاد حفظ آثار در این زمینه قدمی بردارد و نویسندگان را با دفاع مقدس آشنا کند، جشنواره‌هایمان به جای درجا زدن و سیر نزولی، سیر صعودی به خود خواهند گرفت. ما این همه کاروان‌های راهیان نور به سمت جنوب به راه می‌اندازیم تا جوانان با دفاع مقدس آشنا شوند. اگر تلاشمان را به این سمت منعطف کنیم که شرکت‌کنندگان در این جشنواره‌ها و همچنین نویسندگان را هم این‌چنین با جنگ آشنا کنیم، ارزش زیادی خواهد داشت. البته گام دوم، مطالعه است. یعنی نویسندگان ما کم مطالعه می‌کنند اما گام‌های بعدی دیدار چهره به چهره و نفس به نفس با یادگاران جنگ است. اگر چنین کارهایی را انجام دادیم، می‌توان امیداور بود به شناخت و معرفت دفاع مقدس نزدیک شده‌ایم تا در نتیجه دغدغه امام خمینی(ره) درباره قلم‌فرسایی در این حوزه محقق شود.

دبیرعملی جایزه یوسف گفت: ما بیشتر پوسته جنگ را می‌بینیم و از هسته آن غافل‌ایم. اگر دغدغه امام خمینی‌(ره) محقق شود، به هسته پرداخته‌ایم.

در ادامه سردار بهمن کارگر گفت:‌ رهبری از دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه یاد کردند و گفته‌اند که می‌تواند تاریخ ما را تغذیه کند. واقعا ما هر چه داریم از دفاع مقدس است. دفاع مقدس ستونی است که ما هر حرکت و مشکلی را که به آن ببندیم، حل خواهد شد و حرکت ما هم رو به جلو خواهد بود. پیشرفت‌های امروز ما در حوزه هسته‌ای و سلول‌های بنیادین یا نانو و تجهیزات نظامی، همه و همه به دلیل سال‌های دفاع مقدس است. در گذشته سیم خاردار را هم وارد می‌کردیم اما امروز دنیا مدعی است که پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را خودمان تولید می‌کنیم. پس این که تاریخ ما، می‌تواند از دفاع مقدس تغذیه شود، یک حقیقت است.

وی افزود: گفته می‌شود که در خلق آثار هنری دو اصل وجود دارد. اول این که حقیقت باشد و دوم این که هنری باشد. به طور قطع، دفاع مقدس یک حقیقت بزرگ است که هنرمندان بزرگ باید آن را ترسیم کنند. موضوع دیگر، داستان‌ کوتاه است که کاربرد زیادی دارد. موضوع داستان کوتاه، بسیار مهم است. در این دوره جایزه یوسف هزار و 800 داستان به دبیرخانه رسیده است و معتقدم اگر اطلاع‌رسانی بیشتری انجام می‌شد، داستان‌های بیشتری هم به دست دوستان برگزارکننده می‌رسید. میلیون‌ها داستان در حوزه دفاع مقدس وجود دارد و درباره هر رزمنده‌ای هم می‌توان یک رمان نوشت.

کارگر ادامه داد: به عنوان رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چند خواهش دارم. اول این که داستان‌های دفاع مقدسی‌مان سرشار از امید باشد. دفاع مقدس پر از امید بود و بیداری اسلامی هم که الگوی خود را از دفاع مقدس گرفته است، این موضوع را تصدیق می‌کند. یکی از بزرگان می‌گفت که دفاع مقدس، انقلاب، نظام و امام خمینی را مورد امتحان قرار داد. نکته دیگر این که حماسه، عقلانیت و معنویت در داستان‌های دفاع مقدسی‌مان موج بزند. روحیه و تفکر بسیجی ثمره انقلاب و مهم‌تر از آن دفاع مقدس بود، که ثمره بسیار گرانبهایی است. در دوران دفاع مقدس شعار «ما می‌توانیم»‌ را تمرین کردیم و امروز جمهوری اسلامی ایران، محکم و استوار ایستاده است و دشمنان نمی‌توانند کاری کنند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر با این باور و ایمان که دفاع مقدس، یک حقیقت است حرکت کنیم، خدا هم راه را نشانمان خواهد داد. یکی از برنامه‌های ما در بنیاد، استفاده از علوم پیشرفته است. یک نکته دیگر هم این است که نباید همیشه به فکر کارهای کوتاه باشیم. به همین دلیل باید در زمینه‌های تاریخ‌نگاری و رمان‌نویسی هم فعال باشیم.

در ادامه این مراسم از خانواده زنده‌یاد امیرحسین فردی و خانواده شهید احمدی روشن تجلیل شد.