ششمین جایزه یوسف در هر دو بخش برگزیده دارد/اختتامیه 29 بهمن

رحیم مخدومی دبیر ششمین دوره جایزه ادبی داستانی کوتاه دفاع مقدس(جایزه ادبی یوسف)در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان داوری‌های این دوره از جشنواره اظهار داشت: در بخش آثار چاپی که شامل هفتاد مجموعه داستان بود، 750 داستان کوتاه استخراج شد و و پس از پایان مراحل داوری از سوی داوران این بخش برگزیده‌ها نیز مشخص شدند.

وی افزود: در بخش داستان‌های کوتاه ارسالی نیز 1060 عنوان اثر به ما رسید که توسط 505 نویسنده تالیف شده بود و پس از سه مرحلی داوری ابتدا 167 عنوان داستان و در نهایت 31 داستان به عنوان راه‌یافته به مرحله نهایی در این بخش معرفی شد و برگزیدگان نهایی نیز از این میان انتخاب شده‌اند.

به گفته مخدومی ششمین دوره جایزه ادبی یوسف در سال جاری و در هر دو بخش صاحب نفارت برگزیده و تقدیری خواهند بود.

به گفته مخدومی نشست خبری این جشنواره نیز روز 23 بهمن برگزار خواهد شد و در آن ارزیابی داوران از آثار برگزیده در اختیار اهالی رسانه قرار خواهد گرفت.

دبیر این جشنواره همچنین از برگزاری اختتامیه این جشنواره در روز 29 بهمن ماه در سالن اسوه خبر داد و گفت: کتاب تالیف شده به سرپرستی محمدرضا سرشار شامل نقد و معرفی تمامی داستان‌های برگزیده دوره‌های قبل این جشنواره، همزمان با اختتامیه این جایزه ادبی رونمایی خواهد شد.