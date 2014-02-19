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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۹

جی کارنی:

موشک های ایران در مذاکرات مطرح خواهد بود

موشک های ایران در مذاکرات مطرح خواهد بود

سخنگوی کاخ سفید از مطرح شدن برنامه موشک های بالستیک ایران در مذاکرات ایران و گروه 1+5 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه از مطرح شدن برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته ای خبر داد.

وی در این خصوص گفت: آنها باید به مسائل مربوط به برنامه موشکی‌ خودشان بپردازند.

بنا بر این گزارش، ایران برنامه موشکی خود را بخشی از تدابیر دفاعی‌ خود می داند و معتقد است این مسئله در چارچوب مذاکرات هسته‌ای نمی‌گنجند موضوعی که موجب شکافی بین مقامات آمریکا و ایران شده است.

یک مقام دولتی ارشد آمریکا در مذاکرات گفت: تمامی مسائل به عنوان بخشی از مذاکرات جامع روی میز قرار دارند از جمله مسئله برنامه موشکی بالستیک ایران.

مقامات آمریکایی گفته‌اند که وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه حدود 90 دقیقه ملاقات‌های مستقیم با عباس عراقچی، همتای ایرانی‌ خودش داشت.

مقامات آمریکایی درباره اینکه آیا وندی شرمن در دیدار با عراقچی، آیا موضوع برنامه موشکی ایران را مطرح کرده است یا خیر اظهار نظری نخواهند کرد.

شایان ذکر است کنگره آمریکا به کاخ سفید فشار می آورد تا از مذاکرات بین‌المللی برای محدود کردن برنامه موشکی ایران استفاده کند.

کد مطلب 2240043

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