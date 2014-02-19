جزئیات نشست 3 ساعته ربیعی با کارگران/ آغاز واگذاری فازدوم سبد کالا از هفته آینده

آرش فراز در گفتگو با مهر از برگزاری نشست 3 ساعته عصر امروز نمایندگان کارگری کشور با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسائل و مشکلات روز جامعه کارگری کشور خبر داد و گفت: در نشست امروز، علاوه بر نمایندگان کارگران گروه هایی از هنرمندان، فعالان داروخانه ها، رانندگان، بهداشت کار، مطبوعات و موسیقی نیز حضور داشتند.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: یکی از مسائل مطرح شده در نشست عصر امروز، موضوع حمایت از تشکل ها و ترویج فرهنگ تعاون بوده است. همچنین طیف وسیعی از نیازها و مسائل کارگران و بازنشستگان نیز از سوی نمایندگان این گروه ها مطرح شد.

فراز خاطرنشان کرد: در این جلسه به موضوع ضرورت ایجاد نهضت ملی بهره وری به دلیل ارتباط بسیار نزدیک آن با دستمزد پرداختیم و تاکید شد که اقدامات در راستای گفتمان کار شایسته و مزد منصفانه پیش برود. همچنین معاون روابط کار وزارتخانه نیز بر ضرورت واگذاری تصدی های وزارت کار به تشکل ها تاکید کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: وزیر کار مطرح کرد که مقدمات تدوین سند ملی کار شایسته از طریق حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت فراهم شده و بزودی در این زمینه باید همکاری هایی بین این گروه ها شکل بگیرد.

وی افزود: از نکات دیگر این نشست، موضوع واگذاری سبد کالا به کارگران و بازنشستگان از هفته آینده است که مورد تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه قرار گرفت. از سویی تشکل ها بر ضرورت حفظ شرایط تامین اجتماعی تاکید کردند و وزیر نیز عنوان کرد با واگذاری تصدی بخش درمان به وزارت بهداشت موافق نیست چون زیرساخت های آن مهیا نشده است.

به گفته فراز، نظر کلی ربیعی درباره افزایش دستمزد سال آینده تنها برگزاری نشست های شورای عالی کار در هفته های آینده بود که وی هرگونه تصمیم گیری را منوط به نظر این شورای 3 جانبه دانست و از هرگونه اظهارنظر شفاف به لحاظ عدد و رقمی خودداری کرد.