نحوه واگذاری سبد کالا به 10 میلیون مشمول جدید/ لیست کارگران و بازنشستگان آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان دولتی از زمان آغاز واگذاری سبدهای کالایی حمایتی دولت در یکماه گذشته تاکنون حدود 10 میلیون سرپرست خانوار تایید شده و تاکنون نیز قریب به اتفاق آنها سبدهای خود را دریافت کرده اند، اما هنوز گروه هایی نیز باقی مانده اند که موفق به دریافت بسته های دولتی به دلایلی چون عدم مراجعه، شلوغی صف ها، ناقص بودن بسته و مواردی از این دست نشده اند.

یکی از مواردی که در مرحله اول اجرای این طرح مورد انتقاد قرار گرفت مشمول نشدن برخی گروه های اجتماعی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است. نمایندگان کارگری کشور در یکماه اخیر و از زمان آغاز واگذاری بسته های حمایتی دولت به اقشار مختلف جامعه، پیگیری های فراوانی را برای فراهم شدن امکان برنامه ریزی دولت جهت واگذاری بسته های حمایتی به مشمولان قانون کار انجام داده اند.

نقطه مشترک درخواست های نمایندگان کارگری این بوده که اگر دولت بنا دارد حمایتی از اقشار مختلف جامعه انجام دهد، اینگونه حمایت ها ابتدا و قبل از هر گروه دیگری باید به کارگران برسد. آنها همچنین نسبت به برنامه ریزی دولت برای حذف بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در فازاول واگذاری ها، ابراز نارضایتی کرده بودند.

در یک مقطعی طی هفته های گذشته موضوع واگذاری سبد کالا از سوی دولت به مردم، به حاشیه دارترین اقدام دولت تدبیر و امید از زمان آغاز به کار این دولت در مردادماه امسال تبدیل شده بود تا جایی که رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی به صورت رسمی از مردم در اینباره عذرخواهی کرد و پس از آن محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز عنوان کرد متاسف است که دولت 1000 میلیاردتومان در این زمینه هزینه کرده اما رئیس جمهور مجبور به عذرخواهی از مردم شده است.

1000 میلیارد هزینه برای سبد کالا

علاوه بر این، دولت تصمیم گرفت برای قرار گرفتن توزیع سبد کالا در یک مسیر مطمئن تر و قابل رصد، مسئولیت مستقیمی را به علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل ستاد نظارت بر توزیع سبد کالا و برگزاری نشست های مستمر بدهد.

همچنین این مسئولیت به وزارت کار واگذار شد که کار شناسایی و معرفی گروه های مشمول دریافت سبد کالا در فازدوم را نیز انجام دهد و حال این وزارتخانه اعلام کرده است لیست همه کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی و از سویی کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی را برای واگذاری سبدهای کالایی در اختیار وزارت صنعت قرار داده و در روزهای آینده به محض خلوت شدن صف ها این کار آغاز خواهد شد.

مشمول شدن همه شاغلان تحت پوشش قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی به این معنا است که اولا دولت سقف دریافت کنندگان سبد کالایی در مرحله جدید را از 15 میلیون نفر مرحله اول افزایش داده و این افزایش قابل ملاحظه است چون تنها در بخش کارگری می توان انتظار داشت حدود 8 میلیون نفر بتوانند در فاصله یکماه باقی مانده تا پایان سال جاری، سبد کالایی دریافت کنند.

علاوه بر این، دستکم 2 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را نیز باید به مجموع دریافت کنندگان بسته های دولت اضافه کرد و گروهی نیز از کارمندان به جمع کل می پیوندند. مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند در مرحله اول واگذاری ها، 3.5 میلیون کارگر حداقل بگیر از مجموع 11.5 میلیون مشمول قانون کار این بسته ها را دریافت کرده اند و اگر تاکنون بخشی از آنها دریافت هم نکرده باشند، اما در آمارهای دولت جزو تایید شده ها هستند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای برنامه دولت، کارگران و بازنشستگان نسبت به قرار دادن سقف حقوقی اعتراض داشتند گفت: هنوز برخی حداقل بگیران و حقوق های زیر 500 هزارتومان باقی مانده اند که سبد کالا نگرفته اند ، اما متاسفانه افرادی با حقوق بالای 2 میلیون تومان تایید شده اند.

8 میلیون کارگر جدید بسته کالایی می گیرند

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: ما از نزدیک با کار توزیع سبد کالایی درگیر هستیم. نمونه های کارگرانی که نتوانسته اند با حقوق های حداقلی سبد کالا بگیرند زیاد است اما یک نمونه مشخص در صف توزیع مشمول نشدن فردی با حقوق 500 هزارتومان و در عین حال مشمول شدن فردی با حقوق 1.2 میلیون تومان بوده است.

ابوی خاطرنشان کرد: متاسفانه نبود بانک های اطلاعاتی باعث شده تا با افرادی مواجه باشیم که از چند محل حقوق دریافت می کنند اما لیست بیمه آنها با حقوق پایین به ثبت رسیده است و این افراد در گروه مشمولان دریافت سبد کالا قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: یکی از ضعف های اجرایی این کار ضعف اطلاع رسانی دقیق بوده و وزارت کار نیز باید سخنگویی در این زمینه تعیین کند. هم اکنون می توان برآورد کرد 25 درصد مشمولان قانون کار دارای مشاغل مدیریتی و با حقوق های میلیونی هستند که نمونه های آنها در جامعه پزشکان و مهندسین وجود دارد؛ بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته تا به همه مشمولان قانون کار سبد حمایتی بدهد، افراد با حقوق 500 هزارتومان تا چند میلیون تومان در ماه یک بسته ثابت دریافت خواهند کرد.

2 میلیون حقوق بگیر مدیریتی هم تایید شدند

این مقام مسئول کارگری کشور درباره نامشخص بودن تکلیف کارگران فاقد شناسنامه کاری و بیمه برای دریافت سبدهای کالایی تا پایان سال جاری تاکید کرد: برای این منظور که آقای نوبخت اعلام کرده بودند دولت ماموریت ویژه ای به وزیر کار برای شناسایی آنها داده بود، هنوز نتیجه ای مشخص نشده اما ما قبل از این پیشنهاد کرده بودیم که یک سامانه ای برای ثبت نام و شناسایی این گروه ها ایجاد شود تا بتوان زمینه شناسایی کارگران فاقد بیمه زیرزمینی را فراهم کرد.

به گفته ابوی، متاسفانه وزارت کار به پیشنهادات کارگران حتی به صورت مکتوب نیز بهایی نداد و حتی در شناسایی کارگران برای واگذاری بسته های حمایتی نیز مشورتی از نمایندگان کارگری کشور گرفته نشد.