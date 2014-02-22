چهار هزار میلیارد تومان فقط برای اتمام پروژه های نیمه تمام راه و شهرسازی در گیلان نیاز است

حجت شعبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبارات سنواتی وزارت راه و شهرسازی را پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تسریع در اتمام این پروژه ها با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی میسر بوده چون اعتبارات دولتی جوابگو نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که " در جاده کوچصفهان – سنگر ایمنی لازم وجود ندارد و باعث تصادفات زیادی می شود" اظهارداشت: محور سراوان، سنگر، کوچصفهان تنها راه تردد تمامی خودروهای به سمت شرق گیلان است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه عرض جاده خیلی کم است، گفت: پارسال با اعتبارات محدود نقاط حادثه خیز مسیر شناسایی و نسبت به رفع نقاط حادثه خیز نیز اقدام شد.

وی همچنین از ساخت 22 کیلومتر راه در محدوده سراوان به سیاهکل خبر داد و اظهارداشت: از این میزان 18 کیلومتر در حال ساخت و چهار کیلومتر به زیر پوشش آسفالت رفته است.

شعبانپور تاکید کرد: با بهره برداری مسیر سراوان – سیاهکل ترافیک شرق گیلان و غرب استان مازندران به این سمت هدایت خواهد شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر این، کنارگذر شهرستان رشت (سراوان، خمام، آقاسیدشریف) طرح ریزی شده است که در صورت اتمام این پروژه ها بار ترافیک از جاده سراوان، سنگر – کوچصفهان کاسته می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان طول این کمربندی را 97 کیلومتر و شش خطه دانست و اذعان داشت: عملیات اجرایی 19 کیلومتر این مسیر آغاز شده است.

وی در ادامه پروژه سراوان، کوچصفهان – لشت نشا را از دیگر پروژه های مهم راه و شهرسازی استان اعلام کرد و گفت: اعتبار محدود اما تعداد پروژه ها و خواسته های مردم زیاد است.

شعبانپور افزود: در راستاي محروميت‌ زدايي و عمران و آبادي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون اجراي پروژه‌هاي احداث مسكن و راه‌سازي در مناطق مختلف در نقاط محروم و روستاها يكي از مهمترين رويكردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه اتمام پروژه مسکن مهر از اولویت های مهم وزارت راه و شهر سازی است، اظهارداشت: تا هزار و 405 سالی باید 20 هزار مسکن ساخته تا عرضه و تقاضا یکسان سازی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان اذعان داشت: برای ساخت این تعداد مسکن با احتساب خدمات زیربنایی و روبنایی سالی هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی تصریح کرد: اگر منتظر اعتبارات دولتی باشیم به یقین به اهداف مورد نظر نخواهیم رسید بنابراین باید در بخش جذب و جلب سرمایه گذاری تلاش مضاعف انجام داد.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان تاکید کرد: اولویت نخست دولت اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و دیگر جذب و جلب سرمایه گذار بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی است.

وی گفت: از مجموع 53 هزار واحد مسکن مهری که در گیلان شروع شده است 25 هزار و 400 واحد بصورت خودمالکی است.

شعبانپور افزود: سایت مسکن مهر رشت 400 هکتار است که در 176 هکتار 14 هزار مسکن و در 224 هکتار سه هزار واحد احداث می شود و بقیه زمین در حالت انتظار برای آینده باقی خواهد ماند.

وی در ادامه بافت فرسوده شهر رشت را فقط 850 هکتار ذکر کرد و بیان داشت: مزایایی احیای بافت فرسوده شامل تعریض معابر، امداد رسانی آسان و سریع در حوادث غیر مترقبه، خارج سازی ساختمان ها از ریزدانگی و مقاوم سازی ساختمان ها در برابر حوادث است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان تصریح کرد: بیشتر سرمایه گزاری آینده این سازمان در بافت های فرسوده خواهد بود.

وی به نقش مسکن مهر اشاره کرد و اذعان داشت: هیچ نگرانی در خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر در دولت تدبیر و امید وجود ندارد.

شعبانپور مسکن مهر رشت را به لحاظ معماری و شهرسازی از بهترین سایت های مسکن مهر کشور توصیف کرد و گفت: برای کاهش بار ترافیکی با توجه به وجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در جوار سایت مسکن مهر یک باند 45 متری از دانشگاه به سمت مسکن مهر و یک رینگ 90 متری برای سهولت تردد طرح ریزی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 120 میلیارد تومان برای ایجاد زیر ساخت های مسکن مهر رشت نیاز است، یادآورشد: این پروژه بصورت پلکانی در حال بهره برداری است.