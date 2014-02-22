افزودن موشک‏‎ بالستیک به مذاکرات خواست لابی صهیونیستی است/ مدارک غربی ها دروغین است

به گزارش خبرگزاری مهر گرث پورتر نویسنده و کارشناس مسائل هسته‎ای آمریکایی در آخرین تحلیل خود که بامداد امروز در سایت IPS منتشر شد به بررسی آخرین دور مذاکرات هسته‎ای ایران و گروه 5+1 پرداخته است.

وی دلیل تاکید دولت اوباما در زمینه مطرح کردنِ برنامه موشکی بالستیک ایران به عنوان بخشی از توافق جامع هسته‎ای را ایجاد هماهنگی با مواضع اسرئیل و سناتورهایی عنوان کرد که قانون مورد حمایت لابی صهیونیستی را ارائه کرده بودند.

پورتر می‎نویسد: "اما تاریخچه موضوع نشان می‎دهد که دولت اوباما می‎داند ایران چنین درخواستی را نخواهد پذیرفت... ریشه درخواست مذاکرات درباره برنامه هسته‎ای ایران، اسرائیل است، هم به صورت مستقیم و هم از طریق اعضای کمیته روابط خارجی سنا که دستور کاری آیپک را پیگیری می‎کنند."

وی به صحبت‎های روز چهارشنبه سخنگوی کاخ سفید در این زمینه اشاره کرده است که به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در زمینه ممنوعیت ایران درباره توسعه برنامه بالستیکی که قابلیت حمل سلاح هسته‎ای را دارد، استناد کرده است.

ظریف نه تنها این حرف‎ها را رد کرد بلکه به آمریکا هشدار داد صحبت در این زمینه، خط قرمز ایران است.

پورتر با اشاره به عبارت‎های متن توافق نامه ژنو، گفته آمریکایی‎ها را تکذیب می‌کند و بعید می‎داند در مذاکرات قبلی بر سر برنامه عمل مشترک، صحبتی در این زمینه شده باشد. صحبت‎های علنی و خصوصی مقامات آمریکایی را نیز موید این مساله می‎داند و تنها مساله مطرح شده را برخی از فعالیت‎ها مانند پارچین دانسته است.

پنج شنبه، روزنامه هآرتض به نقل از یک مقام ارشد صهیونیستی که نام وی ذکر نشده است، نوشت یووال اشتاینیتز وزیر امور راهبردی قبل از آغاز مذاکرات فوریه با شرمن، یک مقام ارشد فرانسوی و مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار کرده بود و تاکید کرده بود، برنامه هسته‎ای ایران "باید بخشی از دستورکار" مذاکرات باشد.

کارشناس آمریکایی می‎افزاید رژیم صهیونیستی تلاش‎های خود را ماه دسامبر به صورت علنی‎تر شروع کرده بود و با ارائه طرحی در سنا، عدم تصویب تحریم جدید علیه ایران را مشروط به تعهد رئیس جمهور در زمینه "عدم انجام آزمایش موشکی با بُرد بیشتر از 500 کیلومتر توسط ایران" کرده بود.

با توجه به این که ایران آشکار چنین کاری را کرده بود، دادن چنین تعهدی توسط اوباما امکان پذیر نبود.

با این که این طرح فعلاً متوقف شده است، اما کمیته روابط خارجی سنا همچنان به مخالفت با مواضع دولت اوباما در مذاکرات ادامه و مساله موشکی ایران را مورد توجه خاص قرار داده‎اند.

نقشه های ادعایی غرب درباره بُرد موکشی ایران

به نوشته پورتر، در جلسه استماع روز چهار فوریه کمیته روابط خارجی سنا، رابرت کورکر (نماینده عالی رتبه جمهوری‎خواه کمیته) خواستار بررسی سیستم‎های حامل سلاح نیز شده بود.

وی در ادامه می‎نویسد: "اما به جای آنکه شرمن تصویری شدیداً مخدوشی که کروکر از شرایط داده بود را تصحیح کند، وی بلافاصله اطمینان داد که دولت دقیقاً همین کار را خواهد کرد."

این کارشناس مسائل هسته‌‎ای گمانه زنی کرده است که شاید دولت اوباما از طریق این مساله می‎خواهد تقصیر عدم رسیدن به توافق در مذاکرات را به گردن ایران بیاندازد.

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به صراحت عدم موافقت مسکو را با چنین مساله‎ای ابراز داشت. وی در بیانیه‎ای در روز پنج شنبه گفت روسیه "اعتقاد دارد که یک توافق جامع فقط و وفقط مرتبط با ایجاد اطمینان درباره مقاصد صلح‎آمیز برنامه هسته‎ای ایران باشد".

با وجودی که مقامات آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی در چند سال اخیر بارها مدعی شده‎اند موشک‏‎های بُرد متوسط ایران برای حمل کلاهک هسته‎ای طراحی شده‎اند، اما یوزی رابین (ارشدترین متخصص برنامه هسته‎ای ایران در رژیم صهیونیستی که برنامه دفاع موشکی آنها را در دهه 1990 طراحی کرده بود) در مصاحبه‎ای با سازمان تندرو ضد ایرانیِ "پروژه ویسکانسین در زمینه کنترل سلاح هسته‎ای" در سپتامبر 2009، این تحلیل را رد کرده است.

پورتر در پایان مطلب خود همچنین ریشه گزارش‎های آژانس بین‎المللی انرژی اتمی از سال 2008 درباره برنامه استفاده هسته‏‎ای از موشک‎های بالستیک توسط ایران را بر اساس مدارک دروغینی دانست که منافقین در اختیار آلمانی‎ها قرار داده بود.