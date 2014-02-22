افزودن موشک‏‎ بالستیک به مذاکرات خواست لابی صهیونیستی است/ مدارک غربی ها دروغین است

به گزارش خبرگزاری مهر گرث پورتر نویسنده و کارشناس مسائل هستهای آمریکایی در آخرین تحلیل خود که بامداد امروز در سایت IPS منتشر شد به بررسی آخرین دور مذاکرات هستهای ایران و گروه 5+1 پرداخته است.
وی دلیل تاکید دولت اوباما در زمینه مطرح کردنِ برنامه موشکی بالستیک ایران به عنوان بخشی از توافق جامع هستهای را ایجاد هماهنگی با مواضع اسرئیل و سناتورهایی عنوان کرد که قانون مورد حمایت لابی صهیونیستی را ارائه کرده بودند.
پورتر مینویسد: "اما تاریخچه موضوع نشان میدهد که دولت اوباما میداند ایران چنین درخواستی را نخواهد پذیرفت... ریشه درخواست مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران، اسرائیل است، هم به صورت مستقیم و هم از طریق اعضای کمیته روابط خارجی سنا که دستور کاری آیپک را پیگیری میکنند."
وی به صحبتهای روز چهارشنبه سخنگوی کاخ سفید در این زمینه اشاره کرده است که به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در زمینه ممنوعیت ایران درباره توسعه برنامه بالستیکی که قابلیت حمل سلاح هستهای را دارد، استناد کرده است.
پورتر با اشاره به عبارتهای متن توافق نامه ژنو، گفته آمریکاییها را تکذیب میکند و بعید میداند در مذاکرات قبلی بر سر برنامه عمل مشترک، صحبتی در این زمینه شده باشد. صحبتهای علنی و خصوصی مقامات آمریکایی را نیز موید این مساله میداند و تنها مساله مطرح شده را برخی از فعالیتها مانند پارچین دانسته است.
پنج شنبه، روزنامه هآرتض به نقل از یک مقام ارشد صهیونیستی که نام وی ذکر نشده است، نوشت یووال اشتاینیتز وزیر امور راهبردی قبل از آغاز مذاکرات فوریه با شرمن، یک مقام ارشد فرانسوی و مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار کرده بود و تاکید کرده بود، برنامه هستهای ایران "باید بخشی از دستورکار" مذاکرات باشد.
کارشناس آمریکایی میافزاید رژیم صهیونیستی تلاشهای خود را ماه دسامبر به صورت علنیتر شروع کرده بود و با ارائه طرحی در سنا، عدم تصویب تحریم جدید علیه ایران را مشروط به تعهد رئیس جمهور در زمینه "عدم انجام آزمایش موشکی با بُرد بیشتر از 500 کیلومتر توسط ایران" کرده بود.
با توجه به این که ایران آشکار چنین کاری را کرده بود، دادن چنین تعهدی توسط اوباما امکان پذیر نبود.
با این که این طرح فعلاً متوقف شده است، اما کمیته روابط خارجی سنا همچنان به مخالفت با مواضع دولت اوباما در مذاکرات ادامه و مساله موشکی ایران را مورد توجه خاص قرار دادهاند.
نقشه های ادعایی غرب درباره بُرد موکشی ایران
به نوشته پورتر، در جلسه استماع روز چهار فوریه کمیته روابط خارجی سنا، رابرت کورکر (نماینده عالی رتبه جمهوریخواه کمیته) خواستار بررسی سیستمهای حامل سلاح نیز شده بود.
وی در ادامه مینویسد: "اما به جای آنکه شرمن تصویری شدیداً مخدوشی که کروکر از شرایط داده بود را تصحیح کند، وی بلافاصله اطمینان داد که دولت دقیقاً همین کار را خواهد کرد."
این کارشناس مسائل هستهای گمانه زنی کرده است که شاید دولت اوباما از طریق این مساله میخواهد تقصیر عدم رسیدن به توافق در مذاکرات را به گردن ایران بیاندازد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به صراحت عدم موافقت مسکو را با چنین مسالهای ابراز داشت. وی در بیانیهای در روز پنج شنبه گفت روسیه "اعتقاد دارد که یک توافق جامع فقط و وفقط مرتبط با ایجاد اطمینان درباره مقاصد صلحآمیز برنامه هستهای ایران باشد".
با وجودی که مقامات آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی در چند سال اخیر بارها مدعی شدهاند موشکهای بُرد متوسط ایران برای حمل کلاهک هستهای طراحی شدهاند، اما یوزی رابین (ارشدترین متخصص برنامه هستهای ایران در رژیم صهیونیستی که برنامه دفاع موشکی آنها را در دهه 1990 طراحی کرده بود) در مصاحبهای با سازمان تندرو ضد ایرانیِ "پروژه ویسکانسین در زمینه کنترل سلاح هستهای" در سپتامبر 2009، این تحلیل را رد کرده است.
پورتر در پایان مطلب خود همچنین ریشه گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سال 2008 درباره برنامه استفاده هستهای از موشکهای بالستیک توسط ایران را بر اساس مدارک دروغینی دانست که منافقین در اختیار آلمانیها قرار داده بود.
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