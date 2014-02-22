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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۰

مستند شمس لنگرودی نقد و بررسی می‌‌شود

مستند شمس لنگرودی نقد و بررسی می‌‌شود

فیلم مستند «سخت مثل آب» درباره شمس لنگرودی شاعر معاصر کشورمان، با حضور وی در نشست هفتگی شهر کتاب نمایش داده شده و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، ساخت فیلم‌های مستند درباره‌ شاعران و نویسندگان کلاسیک و معاصر فارسی، رونق پیدا کرده است و بخش‌هایی از تاریخ ادبیات ایران در قالب چنین فیلم‌هایی ارایه می‌شود. به تازگی فیلم مستند «سخت مثل آب» به کارگردانی آرش سنجابی درباره‌ زندگی و شعر محمدشمس لنگرودی ساخته شده است. شعرهای شمس لنگرودی در 3 دهه‌ اخیر توجه گروهی از شاعران، منتقدان ادبی و دوست‌داران شعر جدید را به خود جلب کرده است.

نشست هفتگی شهرکتاب روز سه‌شنبه 6 اسفند از ساعت 16:30 به نمایش و نقد و بررسی فیلم «سخت مثل آب» اختصاص دارد که با حضور شمس لنگرودی، گروس عبدالملکیان و آرش سنجابی در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و ورود به این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2241053

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